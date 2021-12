GAÜN’de alkol ve uyuşturucunun zararları anlatıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yüksek Lisans Öğrencilerinden Makbule Şahan tarafından Alkol, Madde ve Tütünün Zararları Semineri verildi. GAÜN Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu tarafından Akran Eğitimleri kapsamında düzenlenen seminer, Sağlık Bilimleri Fakültesi merkezi derslikte gerçekleştirildi.

Bağımlılığı bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen, alımına devam edilmesi, bırakma isteğine karşılık bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamaması olarak tanımlayan Yüksek Lisans Öğrencisi Makbule Şahan, bağımlılığın kronik bir beyin hastalığı olduğunu söyledi.

Madde kullanımı ve bağımlılığının nedenleri, alkol, madde ve tütünün kullanım bozukluğu gibi konularda katılımcıları bilgilendiren Makbule Şahan, “Türkiye’de madde kullanım bozuklukları ve bağımlılık bozuklukları kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığınca; 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayımlandı. Davranışsal bağımlılıklar kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2019-2023 yayımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu kurulmuştur” dedi.

“Asıl elçilerimiz gençler”

Her yıl 1 milyar insanın tütün kullanımından hayatını kaybettiğini belirten GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, bunun dünya nüfusunun 8’de birine denk geldiğini söyledi. COVİD-19 pandemisinden dünyada yaklaşık 500 milyon civarında insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. Balat, her yıl sessiz, sedasız 1 milyar insanın yavaş yavaş yok olduğunu vurguladı. Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu’nda görev yapan herkese teşekkür ederek, çok güzel çalışmalara imza atmaya başladıklarını kaydeden Prof. Dr. Balat, “Asıl elçilerimiz gençler olacak. Bu seminerden sonra hepinizi gönüllü Bağımlıkla Mücadele ekibinin bir elemanı olarak kabul ediyorum. Üniversitede bütün yöneticiler olarak biz her zaman yanınızdayız çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Dolayısıyla bu kurumdan çok güzel mesajlarla ayrılmanızı ve topluma güzel insanlar olarak geri dönmenizi arzu ediyoruz” diye konuştu.

Yoğun katılımla gerçekleşen seminerin sonunda GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Makbule Şahan’a teşekkür belgesi ile çiçek takdim etti.