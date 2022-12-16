GAÜN’de ahşap köprü yarışması

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Ahşap Köprü Yarışması’ Doç. Dr. Nildem Tayşi ve Doç. Dr. Mehmet Tolga Göğüş koordinatörlüğünde yapıldı.

Katılımcılar takım olarak tasarımını ve üretimini kendi yaptıkları maket köprüler ile yarışmaya katıldı Katılımcılara takım olarak hareket etme, teoride öğrendikleri bilgileri sistematik ve pratik olarak uygulama becerisini gözlemleme imkânı sunulan yarışmada; Prof. Dr. Mustafa Özakça, Doç. Dr. Eren Gülsan ve İnşaat Mühendisler Odası (İMO) Yönetim Kurulu Üyesi Metin Girişken jüri üyeliği yaptı.

Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültesi bölümlerinde eğitim gören tüm öğrencilere açık, multidisipliner bir takım çalışması şeklinde yapılan yarışmada, takımlar en az üç, en fazla beş kişiden oluşmuş olup en az bir mimarlık öğrencisi takımlara katıldı. İki aşamadan oluşan yarışmada; birinci aşamada teslim alınan projeler jüri üyeleri tarafından belirlenen kriterlerde ön incelemeye tabii tutuldu. Ön incelemede görülen eksiklikler, öğrencilerle tartışılarak düzeltilmeye gidildi. Köprüler ikinci aşamada yarışma alanında statik ve estetik olarak değerlendirildi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan projeleri ödüllendirmek amacıyla İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk, İMO Yönetim Kurulu, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Aykaç, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve bölüm öğrencilerininkatılımı ile coşkulu bir ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada birincilik ödülünü Imperıal Engıneer Grubu, ikincilik ödülünü Lord Of Engıneers Grubu üçüncülük ödülünü ise The Fond Brıdge grubu aldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini İMO Yönetim Kurulu adına İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez takdim etti.