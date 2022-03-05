banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Kripto şehir kuruluyor
Kripto şehir kuruluyor
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!

GAÜN’de 5’inci kariyer zirvesi başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından düzenlenen 5’inci Kariyer Zirvesi’nin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişiminde çok önemli olduğunu belirti. Özaydın, ülkenin önemli firmalarında görev yapan alanlarında etkin kişilerle öğrencilerin buluşması ve istihdam olanaklarından faydalanmasına aracılık etmesi açısından bu etkinliklerin çok önemli olduğunu belirtti.

GAZİANTEP 05.03.2022, 12:41
GAÜN’de 5’inci kariyer zirvesi başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından düzenlenen 5’inci Kariyer Zirvesi’nin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişiminde çok önemli olduğunu belirti. Özaydın, ülkenin önemli firmalarında görev yapan alanlarında etkin kişilerle öğrencilerin buluşması ve istihdam olanaklarından faydalanmasına aracılık etmesi açısından bu etkinliklerin çok önemli olduğunu belirtti.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesinde sunulan kaliteli bir eğitim ile öğrencileri donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamanın tek gayeleri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özaydın, öğrencilerin kişisel gelişiminde bu tür organizasyonların en az verilen eğitim kadar önemli bulduğunu belirterek, öğrencilere sorgulayan bir kafa yapısı içerisinde hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilerden yenilikçi olmalarını isteyen Prof. Dr. Özaydın, Gaziantep Üniversitesi olarak öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çay ve simidi ücretsiz yaptıklarını ifade ederek, dört çeşit öğle yemek fiyatlarını ise bir Türk lirası yaptıklarını söyledi.

Öncelikli görevlerinin ülkenin geleceği ve teminatı olan gençleri en iyi şekilde hazırlamak olduğunu belirten GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise eğitimin önemine değinerek, “Gençlerimiz ne kadar donanımlı olurlarsa o kadar özgüvenli olur ve geleceğe güvenle bakar. Eğitim vermeyen gençleri yok sayan bir milletin geleceği de olamaz. Siz gençlerin sadece bugünü anlamanız yetmez, mutlaka geleceğe hazırlanmanız ve geleceği ön görme anlayışında olmanız gerekir” dedi.

GAÜN Mühendislik Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Günal da Mühendis Topluluğu yönetiminin ve üyelerinin özverili çalışmaları sonucu Kariyer Zirvesi’nin gerçekleştirildiğini söyledi. Prof. Dr. Mustafa Günal, “Öğrenciliğe başladığınızda sadece okulunuzda eğitim almıyorsunuz aynı zamanda kariyer yolculuğuna da başlıyorsunuz. Bu Kariyer Zirvesi’nde küresel ve Türkiye ölçeğinde büyük firmaların CEO’ları veya yönetiminde olan arkadaşlar sizlerle bir araya gelerek, başarı hikâyelerini paylaşacaklar. Bu da öğrenciler için önemli bir imkan” ifadelerini kullandı.

Mühendislik Topluluğu Başkanı Zehra Ceren Şahin de bu etkinlikle sektörün başarılı isimlerini, sosyal konukları ve öğrencileri bir arada bulundurmanın amaçladığını belirterek, “Kariyer düşkünü sosyal mühendisler mottosuyla çıktığımız bu yolda topluluk üyelerimiz ile beraber kişisel ve mesleki gelişimin sadece okuldaki dersler ile kazanılamayacağı düşüncesiyle sosyal, kültürel ve mesleki anlamda gelişmek için yıl içerisinde birçok etkinlik düzenliyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinin en kapsamlı kariyer etkinliği olan gelenekselleşmiş Kariyer Zirvesi’nin bu sene beşincisi yapılıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında 5. Kariyer Zirvesi’nin birinci gününde SANKO Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ÇİMKO İnsan Kaynakları Direktörü Çiğdem Gürbüz, Mondelez İnternational Türkiye Distribütör Operasyonları Satış Müdürü Fatih Akın, TÜSMOD Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi CEO’su Gürkan Hüryılmaz, Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, L’Oreal Türkiye Supply Chain Maneger Salih Beyoğlu, Gezgin Yazar Faruk Budak, Anadolu Grubu Ulusal Zincir Mağazalar Müdürü Özgür Zümrüt öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıp, iş olanakları konusunda bilgilendirme bulunulacak.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 27 45
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 27 26
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18