GAÜN’de 19 Mayıs’ların anlamı ve önemi anlatıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi, Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ayışığı’nın yaptığı ’’19 Mayısların Anlamı ve Önemi" Konferansı düzenlendi

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, iç ve dış düşmanlara karşı hep uyanık ve ayakta kalma temennisinde bulundu. Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, milli ruhun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ayışığı konuşmasında katılımcılara 19 Mayıs’ın anlam ve önemine değinerek, “19 Mayıs 1919 tarihi bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtaran, Türk Milletinin ulus olmaya yönelik olarak yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, sonuçta tam bağımsızlığını sağlayan Türk Milletinin ve Atatürk’ün doğum günüdür. Atatürk’ün Samsun’a çıktığı günün Milli Mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilmesi, 19 Mayıs 1919 tarihine büyük bir anlam katmaktadır. Atatürk’ün bu günü gençlere armağan etmesi, gençlere güvendiğinin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ayışığı konuşmasının devamında, “O’nda ve O’nun gibi düşünenlerde bu karalılık ve azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildir. Ülkeyi çaresizlik içinde görenlerin çıkış yolu olarak savundukları manda ve himayecilik formüllerini Mustafa Kemal Paşa kabul etmemiştir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayısları Atatürk’ün emanetine daima sahip çıkarak ve Milli Mücadele ruhuyla kutlamalıyız” diye konuştu.