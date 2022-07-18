GAÜN’de 15 Temmuz anısına ulusal karma sergi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına online, karma sanal sergi düzenledi.

Koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Gülfem Marakaoğlu’n düzenlemesini Arş. Gör. İbrahim Halil Özkirişçi’nin yaptığı sergide 81 sanatçının eserleri yer alıyor. Sergi hakkında bilgi veren GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, "15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik ve Beraberlik Anma Günü nedeniyle sanatçı akademisyen ve serbest sanatçıların eserleri, özgün ve günün anlam ve önemini ifade eden eserlerini sanal galeri üzerinde sergi ve ayrıca video şeklinde izlenebilecek. Sanal dijital galeride, eserler birçok açıdan izlenebilmektedir. Sergide ülkemizden ve yurtdışından 81 sanatçının eserleri ile katıldığı sergi çerçevesinde resim, dijital tasarım, fotoğraf ve poster eserler yer almıştır. Yoğun olarak sanatçıların katılımı ile gerçekleşen sergi, özgün eserler ile günün anlam ve önemini vurgulamıştır" şeklinde konuştu.

Sergi, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar https://www.artsteps.com/view/62c6bbdd22792078ded66736 linkinden sanatseverlere açık olacak.