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GAÜN YÖK’ün Sanal Fuarı’nda

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ikincisi düzenlenen ve Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarının yer aldığı en kapsamlı sanal fuar niteliği taşıyan Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021’de, Gaziantep Üniversitesi yerini aldı.

GAZİANTEP 05.08.2021, 16:12
GAÜN YÖK’ün Sanal Fuarı’nda

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ikincisi düzenlenen ve Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarının yer aldığı en kapsamlı sanal fuar niteliği taşıyan Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021’de, Gaziantep Üniversitesi yerini aldı.

200 yükseköğretim kurumunu aynı dijital platform altında aday öğrencilerle buluşturan fuarda, Gaziantep Üniversitesi, tanıtım etkinlikleriyle 5. salonda yerini aldı. Kariyer planlaması doğrultusunda aday öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan tanıtım ekibi, Gaziantep Üniversitesindeki kampüs hayatı, öğrenci kulüpleri, eğitim ortamı, konaklama, yurt dışında öğrenim, staj imkânları, çift anadal ve yandal gibi konularda öğrencilerden gelen soruları cevaplıyor. Ayrıca aday öğrenciler sanal fuardaki stantta, Gaziantep Üniversitesiyle ilgili tanıtım materyallerine ulaşabilir.

Üniversite tercihi yapacak adaylar, sanal fuara 6 Ağustos’a kadar "https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresinden erişim sağlayabilecek.
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