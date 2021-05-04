GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kalitesi yeninden tescillendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yabancı Diller Yüksekokulu, kaliteden ödün vermeden sürdürdüğü başarılı çalışmalar sonucu, uluslararası bir akreditasyon kurumu olan Pearson Assured tarafından bir kez daha akredite edildi.

GAÜN Yabancı Diller Hazırlık Yüksekokulu, 100’ü aşkın ülkede, eğitim sistemini ve öğrenme modelini, kalite güvencesi standartlarına göre uluslararası düzeyde değerlendiren ’Pearson Assured’ tarafından gerçekleştirilen kalite denetimine tabi tutularak uluslararası düzeyde yeniden akredite edildi.

Okulumuz istikrarını sürdürüyor

Konuyla ilgili açıklama yapan GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Emrah Cinkara, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun, dünya çapında tanınırlığa sahip bir kuruluş olan Pearson tarafından yeniden akredite edilmiş olmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Cinkara, “Akredite olmamız ve akreditasyonumuzun yenilenmesi, öğrencilerimiz açısından verdiğimiz eğitimin uluslararası standartta olduğunu kanıtlaması bakımından son derece önemlidir. Yüksekokulumuz, 2018 yılında ilk defa akredite edildiğinden bu yana istikrarlı çizgisini sürdürmekte ve eğitim- öğretimde kaliteyi nasıl daha da yukarıya taşıyacağının arayışı içerisinde sürekli bir yenilenme halindedir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin en iyi dil eğitimini alabilmeleri ve bu doğrultuda öğretim elemanlarımızın mesleki gelişimlerinin devam ettirilmesi için gerekenler ivedilikle yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Bunun için paydaşlarımızı sürece mümkün olduğunca dâhil etmekteyiz ve onların fikir ve geri dönütlerinden faydalanmaktayız” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Emrah Cinkara, “Akreditasyon bize kendimizi, dış paydaşlara da bizi gösteren çift taraflı bir ayna gibi, ne görmek istiyorsak onu yapmak, yerine getirmek zorundayız. Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak misyonumuzu layıkıyla yerine getirdiğimize inanıyor, akreditasyon yenileme sürecine katkıları ve desteklerinden dolayı Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne, Kalite- Güvence Birimine ve Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.