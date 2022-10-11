‘GAÜN Uyum 2022’ programı yoğun katılımla başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için kayıt yaptıran öğrencilere yönelik olarak hazırlanan GAÜN Uyum 2022 programında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Öğrencilerimi çok yönlü yetiştirmeye çalışıyorum. Üniversite hayatınızı dolu dolu geçirin. Bol bol okuyun, kendinizi çok yönlü geliştirin” dedi.

Öğrencilerin kaliteli bir öğrenim süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve iki gün süreyle 4 oturumda gerçekleşecek olan GAÜN Uyum programı çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi’nin imkanları, fırsatları ve işleyişine yönelik tanıtım sunumları yapıldı. Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Özaydın, Gaziantep Üniversitesine 81 ilden öğrenci alındığını, Gaziantep’in çok yönlü, kültürlü bir şehir olduğunu belirterek, “Bu şehirde nasıl yaşanacağını bu program vesilesiyle size anlatmak istiyoruz. Bu çağın iş dünyası yenilikçi, icatçı, buluşçu, keşfedici bir kafa yapısı, disiplinli, çok yönlü, analitik düşünen, saygılı ve ahlaklı bir kafa yapısı istiyor. Saygılı ve ahlaklı olmalısınız. Zamanınızı iyi kullanmanızı öneriyorum. Zamanınızı basitçe üçe bölün, dersinizi çalışın, yeterince uyuyun ve geri kalan zamanınızı da sosyal aktivitelere ayırın. Bu çağı anlayın, bilgi çağındayız. Bilgi toplumunda ne tür insan, eleman aranıyor? Size bunun reçetesini vereyim. Kendinizi ona göre yetiştirin. O zaman aranan eleman olursunuz” dedi.

“Alanınızda en iyi siz olun”

Üniversiteyi kazanmanın insan hayatında önemli bir aşama olduğunu aktaran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Gaziantep Üniversitesi’ni kazanan öğrencileri tebrik etti. Tahmazoğlu, “Kazandığınız bölümler hayırlı olsun. Her mesleğin kendine göre özelliği, her insanın da ayrı bir fıtratı var. Gönlünüzdeki fakülteyi kazandıysanız yapacağınız en iyi iş bölümünüzün en iyi öğrencisi, alanınızın en iyisi olmak. Herkes mesleğinin zirvesinde en iyisi olmaya çalışırsa o zaman hiçbir problem yok. En iyi turizmci, Eğitim Fakültesi mezunu, en iyi iletişimci siz olun. Hangi bölümde okuyorsanız en iyisi olmaya çalışırsak meseleyi çözmüş oluruz” diyerek konuşmasının devamında Şahinbey Belediyesi’nin çalışmaları ve öğrencilere sağlanan destekler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen açılış programına Fen Edebiyat Fakültesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm Fakültesi, İletişim Fakültesi, Gaziantep Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

Birimler öğrencilere tanıtıldı

Üniversite Genel Tanıtım Sunumu ise GAÜN Genel Sekreteri Dr. M. Musa Budak tarafından yapılırken, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını Tanıtan Sunum Daire Başkanı Yasemin Kamış yaptı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tanıtım Sunumu Daire Başkanı Mehmet Fatih Evyapan, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tanıtım Sunumu Daire Başkanı Öğr. Gör. Erkan Özdemir, Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Değişim Programları Tanıtım Sunumu Erasmus Uzmanı Şeyho Bozkuş ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünü Tanıtan Sunum ise Öğr. Gör. Derya Özçalışkan tarafından gerçekleştirildi.