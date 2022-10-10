GAÜN Turizmde akran mentörlük uygulaması başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrencilerin birbirlerine rehberlik yaptığı “Akran mentörlük” sistemi başlatıldı.

GAÜN Turizm Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğretim Üyesi Banu Koç ve Arş.Gör.Melike Özkan tarafından üniversiteye yeni başlayan ve diğer üst sınıf öğrencilerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Akran Mentorlüğü Programı hakkında bilgilendirme yapılarak, akran mentörlüğünde etik kurallara değinildi. GAÜN Turizm Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğretim Üyesi Banu Koç, uygulamaya konulan bu modelin Türkiye’de bu alanda ilk ve örnek uygulama olduğunu belirtti. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümde ilk kez uygulanacak olan “Akran Mentörlük” Programını, öğrencilerin birbirlerine koçluk yaptığı ve rehberlik ettiği bir mentörlük şekli olarak açıkladı.

Öğrenciler birbirine danışmanlık yapacak

Dr. Öğretim Üyesi Koç konuşmasının devamında ise, ’’Akran mentörlüğü ile birinci sınıfta olan, yeni başlayan siz öğrencilerimize daha önce bunları deneyimlemiş üst sınıflardaki arkadaşlarının yardımcı olmasını amaçlıyor. Fakültemizde akran mentörlüğü sisteminin uygulanması ile öğrencilerimizin akademik, sosyo-kültürel gelişimleri desteklenecek. Üniversite hayatına uyum süreci kolaylaşacak. Kariyer yönünden destek sağlanacak ve kurum kültürü aktarılacak” diye konuştu.