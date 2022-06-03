GAÜN Tıp Fakültesi öğrencilerinin bilimsel çalışmaları sergilendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Danışmanlığında Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Dönem I Öğrencileri tarafından Geleneksel Bilim Modülü etkinliğinin dördüncüsü gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Dönem I Amfisi ve Fuaye alanında gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Demirel, “Sizlerin bilimi takip ederek güncel gelişmeleri izleyebilecek alt yapılarla yetişmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bilimsel etkinlik çerçevesinde bir yıl boyunca hocalarınızın rehberliğinde zorlu bir çalışma yaptınız. Öğretim üyelerimizin bilimsel kimlikleri ile tanıştınız. Bilimsel bakış açısı kazandınız. Bilimsel gelişiminize, daha birinci sınıftan başlayarak da güçlü bir donanıma sahip olarak mezun olacaksınız” dedi.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat’ın da katıldığı etkinliğin devamında, GAÜN Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muradiye Nacak tarafından “Bilimsel Etikte Temel Kavramlar” konulu sunum yapıldı.

Öğrencilerin bilimsel bakış açısı kazanması, literatür tarama, bilimsel hipotez kurabilme, bilimsel analiz yeteneklerinin oluşması, poster hazırlayabilme yetkinliklerini kazanabilmesi amacını taşıyan Bilim Modülü etkinliğinde, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Ayşe Balat öğrencilerin bilimsel çalışmalarını inceleyerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.