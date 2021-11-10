GAÜN Senatosu’ndan Rektör Özaydın açıklaması

Gaziantep Üniversitesi Senatosu yaptığı toplantıyla bazı medya organlarında eleştirilen Prof. Dr. Arif Özaydın hakkında açıklama yaptı. Senato yaptığı açıklamayla Rektör Özaydın hakkında karalama çalışmalarının yapıldığını ifade ederek, "Huzur ortamının bozulmasına yönelik girişimlere asla müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Senatosu dün gerçekleştirdiği toplantıyla son zamanlarda bazı medya organlarında eleştirilen Prof. Dr. Arif Özaydın hakkında açıklama yaptı. Senato yaptığı açıklamada “Son günlerde bazı medya organlarında Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın üzerinden Üniversitemizin adı kullanılarak bir yıpratma kampanyası yürütüldüğüne teessüfle şahit oluyoruz. Üniversite yönetimimiz, tüm akademik ve idari personelimiz ile birlikte başarılı çalışmalar yapmak, uzaktan yakından üniversitemize eğitim için gelen öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim vermek ve huzurlu bir ortam sunmak için var gücüyle çalışmaktadır. Her zaman üstün eğitim kalitesi ve akademik başarıları ile anılmayı hak eden üniversitemizin, dayanağı olmayan çeşitli tezviratlar ile yıpratılmaya çalışılmasına ve yakalamış olduğu huzur ortamının bozulmasına yönelik girişimlere asla müsaade edilmeyecektir. Gaziantep Üniversitesi, çalışanları ve öğrencileri ile huzur içerisinde olan bir üniversitedir. Öyle de olmaya devam edecektir. Üniversitemizi hak ettiği seviyeye ulaştırmak için bütün personelimiz inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. Üniversitemizi de hedef alan bu tezviratları şiddetle kınadığımızı belirtir, kamuoyuna saygı ile arz ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadelerine yer verdi.