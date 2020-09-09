banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İkiz mi tek mi
İkiz mi tek mi
Heyecan için geri sayım başladı
Heyecan için geri sayım başladı
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri

GAÜN Rektörü Gür Kedileri Şeftali’yi arıyor

GAÜN REKTÖRÜ GÜR KEDİSİNİ ARIYOR

GAZİANTEP 09.09.2020, 18:03
2
GAÜN Rektörü Gür Kedileri Şeftali’yi arıyor

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şeftali isimli kedilerinin kaybolduğunu ve görenlerin kendilerine haber verilmesini rica etti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, resmi Twiterr hesabından kedileri şeftalinin kaybolduğunu duyurdu. Kedilerinin üniversite lojmanları bölgesinde kaybolduğunu söyleyen Rektör Gür, görenler veya bulanların kendilerine haber vermesinin kendilerini çok mutlu edeceğini ifade etti.

Gür resmi twiterr hesabından “Evimizin kedisi şeftali Gaziantep Üniversitesi lojmanlar bölgesinde kaybolmuştur. Görenler veya bulanlar haber vermesi bizi çok mutlu edecektir” paylaşımında bulundu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0