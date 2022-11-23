GAÜN personeline Swot-Pest eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları çerçevesinde 2022 yılı eğitim planında yer alan "Swot-Pest" eğitimi verildi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen, Dr. Esra Çıkmaz tarafından kurum personeline verilen eğitimde “Swot-Pest Analizi” hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Doç. Dr. Esra Çıkmaz, Swot-Pest analizin nasıl uygulandığı ve kurumlara ne gibi katkılar sağladığını anlatarak örneklendirdi. Doç. Dr. Esra Çıkmaz, “Swot-Pest analizinde güçlü yönler sürdürülmelidir, zayıf yönlere çare bulunmalıdır, fırsatlar yakalanmalı ve tehditlere karşı da savunma mekanizmaları geliştirilmelidir” dedi.

Doç. Dr. Çıkmaz konuşmasının devamında şunları söyledi: “Swot bir kurumda ve projede çok önemli. Özelikle yeni kamu yönetimi anlayışının gelişmesiyle beraber kurumların Swot-Pest analizine başarıyla gerçekleştirmeleri gerek. Bu teknik sürecinde önemli olan husus buradaki durumun güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri sağlamak ve kurumu geliştirmek. Yeni kamu anlayışı perspektifinden bakıldığında kamu yönetiminde de üniversitelerde de bu stratejik planlama sürecini iyi yönetmek gerekir dolayısıyla Swot-Pest analizine ihtiyaç bulunmaktadır. Üniversitelerin Swot-Pest analizinin güçlü olduğu ve büyük fırsat oluşturduğu alanlara odaklanmasını sağlar. Üniversitelerde sürdürülebilir gelişme olması açısından Swot-Pest analizinin yapılması yararlı olacağı kanaatindeyim.”