GAÜN öğrencilerinin yaptığı araç yoğun ilgi gördü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Zeugma Takımı tarafından tasarlanan ve son teknolojik çalışma olan Zeugma Aracı, SANKO Park’ta sergilendi.

GAÜN Zeugma Takım Lideri Mehmet Reşvan yaptığı açıklamada Zeugma Aracı’nın yapım aşamasında 40 kişinin aktif görev aldığını belirterek çok kısa bir zaman içerisinde ortaya çıkarttıklarını belirtti.

Yaptıkları araçla GAÜN’ü uluslararası ve TEKNOFEST yarışmalarında temsil ettiklerini ifade eden Mehmet Reşvan, bu projenin tamamıyla milli ve yerli olduğunun altını çizerek, “Zeugma Elektrikli Araç Takımı 2021 yılında kurulmuş olup ilk yıldan itibaren verimlilik yarışlarında finale çıkmaya hak kazandı. Bu başarısını gelecek yıl birincilikle taçlandırarak üniversitemizin ismini daha yükseklere çıkarmayı hedefliyoruz. Takımımızın tamamı mühendislik fakültesi öğrencilerinden oluşup yaklaşık 3 aylık bir süreçte araç son haline kavuşturduk. Araç, 200 km menzile sahip olup 100km/15TL tüketim harcamakta” diye konuştu.

Zeugma takım üyelerin hazır bulunduğu sergide katılımcılar araca yoğun ilgi gösterdi.