GAÜN Öğrencileri teknofest 2021’e hazır

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini amaçlayan, ‘TEKNOFEST 2021 Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali’ne hazırlanan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinin yaptığı çalışmaları Gaziantep Valisi Davut Gül, yerinde inceledi.

Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen, TEKNOFEST 2021’e hazırlanan öğrenci ve danışmanlarına yönelik gerçekleştirilen ‘Ticari İHA Pilotluk Eğitimi’ sonuç toplantısı GAÜN Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonu’nda, Gaziantep Valisi Davut Gül, Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey’in katılımıyla gerçekleşti.

-Başarı tercihle başlıyor

Güzel bir etkinlikte bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, “Başarı tercihle başlıyor. Bu sizler için de geçerli. Sizlere destek veren Üniversitemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimiz için de geçerli. Bu tercihinizi bilim, teknoloji yönünde kullandığınızda ortaya bir başarı çıkıyor. Sizi destekleyenler elinizden tuttuğunda, sizin yanınızda olduğunda ortaya bir başarı çıkıyor. TEKNOFEST ile birlikte Gaziantep’te hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını hepimiz gördük. Yapabileceklerinizi gördünüz. Bizler sizin yapabileceklerinizi gördük. Bundan sonraki süreçte inşallah daha iyisini hep birlikte yaparız” diyerek, etkinlikte emeği geçen, destek veren herkese teşekkür etti.

-Her biriniz neden Selçuk Bayraktar olmayasınız

GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Yumrutaş mühendis adayı gençlere seslendiği konuşmasında, Ülkemizin imar edilmesinde ve teknolojik olarak ilerlemesinde öğrencilere çok önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı. Prof. Dr. Recep Yumrutaş, “Sizler problem çözen insan olarak yetişeceksiniz” diyerek şu ifadelerde bulundu: “Her türlü İHA/SİHA, helikopter, İnsansız Uçak, füze, roket, elektrikli araç, her türlü makina, cihaz ve ekipmanın üretilmesinde, Ülkemizin imar edilmesinde ve teknolojik olarak ilerlemesinde sizlere çok önemli sorumluluklar düşüyor. Şimdiden bu sorumluluklarınızın bilincinde olarak çok çalışacağınıza, asla yılmayacağınıza, aldığınız eğitimler sayesinde tüm sorunların üstesinden geleceğinize, Ülkemizin ilerlemesi için yüreğinizi ortaya koyacağınıza gönülden inanıyorum. Bir mühendisin Ülkemizin kaderini nasıl değiştirebileceğini Selçuk Bayraktar ispat etti. Öncülük ettiği ve geliştirdikleri İHA ve SİHA’larla Suriye’de, Libya’da ve Azerbaycan’da düşman hedeflerinin nasıl yerle bir edildiğini hepimiz gördük ve gururlandık. On Binlerce gencimizin ve öğrencimizin TEKNOFEST çalışmaları ve yarışmalarında yer alması, yine bir mühendis Selçuk Bayraktar’ın başarısının tezahürüdür. Sizin her biriniz neden Selçuk Bayraktar olmayasınız.”

-45 takım çalışmalarına devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 17, Şahinbey Belediyesi’nin 7 ve Şehitkamil Belediyesi’nin 4 takım olmak üzere, Gençlik Spor Bakanlığı’nın da ana sponsorlar olarak TEKNOFEST takımlarına ve öğrencilere destek verdiğini aktaran Prof. Dr. Recep Yumrutaş, toplam 55 takımdan şimdiye kadar yapılan değerlendirme raporları sonucunda 10 takımın yarışmalardan elenmiş olduğunu 45 takımın ise çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Gençlerimize güveniyoruz

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyeleriyle birlikte öğrencileri desteklemek ve onlara imkan sunmak için ellerinden geleni yapmaya her zaman hazır olduklarını belirterek, “Hocalarımız çok emek veriyor, hepsine ayrıca teşekkür ederiz. Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in dediği gibi, ‘Ülkemizin petrolü yok ama gençleri var.’ Gençlerimize güveniyoruz ve gençlerimizin ülkemize katma değer katacağına sonsuz inanıyoruz” şeklinde konuştu.

TEKNOFES 2021’e, Gaziantep Üniversitesinden 17 farklı kategoride, 55 takım ile toplam 302 öğrenci yarışmalara başvuru yaptı. Ayrıca, proje takımlarına 5 profesör, 8 doçent, 8 Dr. Öğr. Üyesi 4 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 28 öğretim elemanı destek verecek. Yine TEKNOFES 2021’e takımlar için Makine Mühendisliği Bölümü’nde yeni 9 ofiste 15 takım, ORET Elektrikli Araç Atölyesi’nde 4 takım, Makine Mühendisliği Atölyeleri aktif olarak kullanıldığı, Uçak Montaj Atölyesinde 13, Elektrik Mühendisliği atölyelerinde ise 11 takımın çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Konuşmaların sonrasında, TEKNOFES 2021’de yarışacak öğrencilerin projelerinin yer aldığı stantları ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül ve beraberindeki heyeti, proje danışmanları ve takım liderleri yaptıkları projeler hakkında bilgilendirdi.