GAÜN Nizip Eğitim Fakültesi’nde mezuniyet sevince

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Eğitim Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Mezuniyet töreninin açılışında konuşan Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Şimşek, öğrencilerin mezuniyetlerini kutlayarak başarılar diledi. Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Şimşek, “Sizden beklentilerimiz var. Bunların başında, her ne olursa olsun doğru ve adil insan olmanızı, hayal kurmanızı, düşünmenizi, çalışmadan emek vermeden hiçbir şeye sahip olmamanızı, birlikteliğin değerini bilmenizi, ülkemizi ve insanlığı geliştirmek için çaba göstermenizi bekliyoruz” diye konuştu. Nizip Eğitim Fakültesi Birincisi Büşra Geylani ise iyi bir öğretmen olmanın sadece sahip olunan mesleki donanım ya da görev yapılan yılların sayısıyla ölçülemeyeceğini vurguladı. Geylani, “İyi bir öğretmen olabilmek için öğretmenlik mesleğini hakkıyla yapmanın ne kadar önemli olduğunun daima bilincinde olup, sadece öğreten bir öğretmen değil aynı zamanda öğrencileriyle birlikte öğrenmeye devam eden, daima kendini geliştiren, bunun yollarını araştıran, yeniliklere ve değişime açık bir öğretmen olmayı ülkü edinmeliyiz” şeklinde konuştu. Açılış konuşmaları sonrasında Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Şimşek tarafından dereceye giren mezunlara mezuniyet belgeleri ve hediyeleri verildi. Nizip Eğitim Fakültesi Birincisi Büşra Geylani ise kütüğe plaketini çaktı.

Nizip Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni, mezun olan öğrencilere öğretim üyeleri tarafından diplomalarının verilmesi ve öğretmenlik yemininin yapılması sonrasında kep atma töreni ile sona erdi.