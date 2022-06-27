Gaün Mühendislik Fakültesinde coşkulu mezuniyet töreni

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan 1015 öğrenci gerçekleştirilen tören ile belgelerini aldı. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen törende öğrenciler mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.

Mezuniyet programının açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş,mezun öğrencileri tebrik ederek, Gaziantep Üniversitesinin ve Mühendislik Fakültesinin kapılarının kendilerine her zaman açık olacağını belirtti. Prof. Dr. Recep Yumrutaş, “Burada edindiğiniz dostluklar sizleri hiçbir zaman tek başınıza bırakmayacaktır. Gaziantep Üniversitesi elli yıllık geçmişi ile her zaman sizlerin arkasında olacak. Üniversitemizde ve Fakültemizde edindiğiniz bilgi birikiminizi ve donanımınızı ailenizin, halkımızın ve dolayısıyla ülkemizin faydasına kullanacağınıza inanıyorum. Çalışacağınız yerlerde çalışkan ve gayretli bir mühendis olarak ülkemize değer katacaksınız” şeklinde konuştu.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram da mezun olan genç mühendislere seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün burada en son dersinizdesiniz. Sizler binlerce insanı yönetecek nadide insanlarsınız artık. Unutmayın ki, bu insanlardan da sizler sorumlu olacaksınız. Yetkiler alacak, sorumluluk taşıyacaksınız. Sorumluluk önce insandır, çalışın ve başarın. Kendinize güvenin, zira biz size güveniyoruz.”

Mezunlar adına konuşan Fakülte Birincisi Zahir Harfuş ise Mühendislik Fakültesinden birinci olarak mezun olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, tüm öğrencilerin mezuniyetini kutladı. Açılış konuşmaları sonrasında Mühendislik Fakültesinde derece ile mezun olan öğrencilere diplomaları ve plaketleri verildi. Mezuniyet kütüğüne Fakülte Birincisi Zahir Harfuştarafından plaket çakılması, mühendislik yemini edilmesi ve öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam eden program, kep atmayla son buldu.