GAÜN konservatuar öğrencileri mezun oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 2021-2022 akademik yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 113 öğrenci, mezuniyetlerini coşkulu bir törenle kutladı. Dört yıllık eğitimin ardından mezun olan öğrenciler, diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde yapılan mezuniyet töreninde konuşan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek, mezuniyetlerin insan hayatının özel günlerinden birisi olduğunu belirterek, mezun öğrencilerin artık müzik ve dans alanında ülkemize hizmet edeceklerini söyledi. Doç. Dr. Zinnur Gerek konuşmasında GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı hakkında bilgi vererek, “1987 Yılında Türkiye’nin 3. Türk müziği konservatuvarı olarak kurulan okulumuz geçen bu 35 yıllık süreç içerisinde, müzik bilimleri alanında özellikle de Türk müziği özelinde uzmanlaşan sanatçılar, öğretmenler ve bilim insanları yetiştirmiş olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Bugün diplomalarını alacak olan mezunlarımızla birlikte toplam mezun sayımız bin 686’ya ulaşmıştır. Bu kurumsal manada çok önemli bir başarıdır” dedi.

Mezunları adına konuşan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Birincisi Arafet Ümit Kanlıbaş, “TMDK’nın yetenek sınavına büyük bir heyecanla girmiştim. Bu heyecanın sebebi; seçkin bir Üniversite’nin Türkiye’deki sayılı Konservatuarlarından birinin sınavına giriyor olmamdı. Eminim ki tüm arkadaşlarım da benim hissettiğim duygularla geldiler buraya. Ardından eğitim sürecimiz başladı ve dışarıdan ‘Ne yapıyorsunuz ki, gidip iki türkü çalıp söyleyip geliyorsunuz" dedikleri Konservatuar eğitiminin, aslında hiç de öyle olmadığını gördük. Müziğe gönül vermiş bireyler olarak işin gönül boyutu tamamdı ancak bilimsel ve teknik boyutunun yoğun çaba, emek ve özveri gerektirdiğini anladık” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ve mezunlara belgeleri takdim edildi. Tören mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla son buldu.