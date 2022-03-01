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GAÜN ile Nurdağı Belediyesi arasında örnek işbirliği protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Nurdağı Belediyesi arasında, belediye hizmet binasının GAÜN’e tahsis edilmesine ilişkin protokol imzalandı.

GAZİANTEP 01.03.2022, 15:06
GAÜN ile Nurdağı Belediyesi arasında örnek işbirliği protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Nurdağı Belediyesi arasında, belediye hizmet binasının GAÜN’e tahsis edilmesine ilişkin protokol imzalandı.

GAÜN Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın iyi niyetli girişimini takdire şayan bulduğunu belirterek Nurdağı Belediyesinin, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu’na bina tahsis ederek eğitime önemli katkı sağladıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Özaydın konuşmasında Nurdağı İlçesinin stratejik öneminden ve Nurdağı ilçesine üniversite olarak eğitim alanında yapacaklarından bahsederek, “Nurdağı, çok önemli stratejik konuma sahip bir ilçedir. Belediye Başkanımızın girişimleriyle Nurdağı ilçesi, potansiyeli daha yüksek yerlere gelecektir. Belediyemizin bize verdiği yeri hemen eğitime kazandırıp daha fazla öğrenci, akademisyen çekerek Nurdağı ilçemizi eğitim anlamında daha cazip hale getireceğiz. Başkanımızın eğitime verdiği katkı bizi heyecanlandırdı. Başkanımızın da gayretleriyle hep beraber Nurdağı’nı nur gibi bir yer yapacağız. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Belediye Başkanımızın Üniversitemize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Nurdağı Belediye Başkanı’nın Rektör Prof. Dr. Özaydın’a yönelttiği, “İlçemizde daha çok bölüm açılmasını istiyoruz” talebini, Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Fitoterapi ve Aromatik Bitkiler potansiyelini biliyoruz, buraya bir merkez yapmak fikrimiz var” şeklinde yanıtladı.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise Gaziantep Üniversitesinin Nurdağı’na daha fazla bölüm açarak, ilçenin gelişmesi noktasında Gaziantep Üniversitesi’nin önemine inandıkları için belediye binasını üniversiteye tahsis ettiklerini ifade eden Başkan Ökkeş Kavak, “Kıymetli Rektörümüzün Gaziantep Üniversitesi’ndeki çalışmalarına ve gayretine şahidiz. Nurdağı konumu itibariyle gelişmeye müsait bir yere sahip. Gaziantep Üniversitesi’nin ilçemizde de daha çok bölüm açarak ilçemize ve kentimize faydalı olacağına inanıyorum. Böyle bir fikirle Rektörlüğe başvurduğumuzda, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, ‘Derhal bu işbirliğini gerçekleştirelim’ dedi. Bizlerde hocamızın bu gayretinden etkilenerek, binanın tahsisini üniversiteye verme kararını aldık” şeklinde konuştu.

Nurdağı MYO Müdürü Doç. Dr. Muhammet Ali Gündeşli de Nurdağı için büyük önem taşıyan önemli bir protokol imzalandığını belirterek, “Meslek Yüksekokulu olarak ilçemizin ekonomik ve sosyal birçok konuda yol gösteren bir bilim yuvası olmasını arzu ediyoruz. Bu protokol ile yüksekokulumuz geleceğe yön verecek, öğrencilerimiz için daha kaliteli ve huzur içinde öğrenim görebileceği sosyal alanları oluşturmuş olmakla beraber, ilçemizde yeni bölümlerin açılmasının önü açılacaktır. Meslek Yüksekokulu olarak bölgedeki tüm dinamiklerle işbirliğimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Üniversitemizi yerel yönetimle ve ilçe halkı ile iç içe bir görünüm sergilemesinden, durmadan devamlı çalışmayı hedefleyen Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın ile Belediye Başkanımız Ökkeş Kavak’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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