GAÜN ile GAHİB işbirliğiyle açılan halı tasarım bölümü tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan’ın katılımıyla Güzel Sanatlar Fakültesi’nde açılan Halı Tasarım Bölümü ile başvuru aşamasında olan Halı Tasarımı ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programıyla ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Özaydın, halının Gaziantep ve ülkemiz için önemli bir sektör olduğunu ve Gaziantep Üniversitesi olarak halı sektörüne bir şeyler katmak istediklerini belirterek, “Burada bilgi üretiyoruz. Sektör anlamında, buradan konuştuğumuzda tasarım bilgisi üretiriz. Tasarım zihinde olur ve biz bunu güzel, sanatvari düşünen öğrencilerimizle kâğıda, halıya dökeriz. Bunun adı Ar-Ge olur. Tasarım, üretim, pazarlama, yönetim, çalışma ilişkileri, işçi- işveren ilişkileri anlamında bir Ar-Geyi gelin beraber yapalım. Covid-19 sonrası yenidünyaya hazırlanalım. Eğer biz bunu gerçekleştirebilirsek başarırız. Rekabette lider oluruz. Bu protokol bize bunun yolunu açacaktır. Bunu da disiplin içerisinde yaparsak başaramayacağımız bir şey yok” şeklinde konuştu.

“GAÜN’le yaptığımız işbirliğinden memnunuz”

Halı sektörünün ihracatta ve üretimde şehrin pastasından yüzde 25’lik pay alığını belirten GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep Üniversitesi’yle yapılan protokolün ilerleyen süreçlerde, dünyadaki parça makine halısının yüzde 70’ini üreten Türkiye’nin halı sektöründeki liderliğini koruması için ciddi bir adım olduğunu ifade etti. GAHİB Başkanı Kaplan, “Gelişmiş ülkelere ve sektörlere bakıldığında üniversite-sanayi işbirliği ne kadar yukarıdaysa eğitim kurumlarıyla sanayi işbirliğinde de katma değer, Ar-Ge ve yenilik de o kadar yukarıda oluyor. Bu işbirliği neticesinde bunların hayata geçmesiyle birlikte yapacak daha çok güzel şeyler de var. Gaziantep Üniversitesi’nin bize sunduğu imkânlarla, sektör olarak desteklediğimiz imkânlarla birlikte uzun vadede Gaziantep’te halıcılık sektörünü daha iyi noktaya getirmemiz gerekiyor. Burada Ar-Ge merkezi kurulması inşallah nasip olur. Hem üniversitemiz için hem de bizler için faydalı bir çalışma olacak. Yapılan işbirliğinden çok memnunuz ve umutla bakıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte bu beklentiler karşılanmış olur. Bu işbirliğiyle hem sektörümüze katkı sağlanmış olur hem de diğer sektörlere de örnek olur” şeklinde konuştu.

Gaziantep Üniversitesi ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği işbirliği ile GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında Halı Tasarımı Ana Sanat Dalı açıldı. Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde yapılacak altyapı geliştirme, burs, staj ve iş güvencesi konularına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla geçtiğimiz günlerde GAÜN ve GAHİB arasında protokol imzalanmıştı. İmzalanan protokolle GAÜN bünyesinde yürütülecek çeşitli çalışmalarla sektörün ihtiyacına yönelik tasarımcıların yetiştirilmesi, halıcılık sektörü kapsamında okutulacak derslerin müfredatının güncellenmesi, bu vesileyle üretimin, ihracatın ve istihdamın sürekliliğinin sağlanması da hedefleniyor.

GAÜN Senato Odası’nda gerçekleşen toplantıda; GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş bulundu.