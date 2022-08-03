GAÜN ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında “Çocuklar Kampüste” protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında “Çocuklar Kampüste” işbirliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında “Çocuklar Kampüste” işbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ve Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İl Müdürü Mustafa Yıldırım tarafından imzalandı.

Protokol göre Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altında ve koruyucu aile yanında olan yaklaşık 400 çocuğun sanatsal ve sosyal açıdan güçlendirilmesi, kişisel bilgi ve gelişimlerine katkı sunulması amacıyla GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından motivasyon ve sanatsal eğitimler verilecek.

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen imza törene Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Yıldırım ve GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özer katıldı.