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GAÜN ile ADYÜ arasında işbirliği protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

GAZİANTEP 27.01.2021, 13:30
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GAÜN ile ADYÜ arasında işbirliği protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İki kurum arasındaki işbirliğini daha ileriye taşımak amacıyla imzalanan protokol, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’un katılımıyla çevrimiçi gerçekleştirildi. İşbirliği kapsamında her iki üniversite, özel işbirliği alanlarında ortak çalışma ve projeler gerçekleştirecek. Gaziantep Üniversitesi, özellikle Avrupa Birliği ve uluslararası hibe fonlarınca desteklenen proje sayısında yaşanan yükselişle birlikte yeni dönemde Adıyaman Üniversitesi ile ortak hareket edecek.

“Proje takip komisyonları kuruyoruz”

Adıyaman Üniversitesi ile imzalanan protokol töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Öğretim üyelerimizin bilgi ve birikimlerini proje bazında yükseltmek, çağın gerektirdiği deneyimleri kişi ve toplum düzeyinde daha üst seviyelere çıkarmak için, üniversite bünyesinde Proje Takip Komisyonları kuruyoruz. Bu komisyonlar, sosyal, fen ve sağlık bilimleri alanında kurum ve kuruluşların çağrıya çıktığı proje türlerini takip ederek öğretim üyelerimizi hem bu duyurulardan haberdar edecek hem de proje yazım konusunda gerekli destekleri verecektir. Böylece proje birimlerimiz daha da belirgin hale gelecektir. Çevre illerdeki üniversitelerle ortak projeler yapıp bölgeye ivme kazandırmak istiyoruz. Birlikte çalışmaktan güç doğar” dedi.

“GAÜN’ün deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz”

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, Ulusalarasılaşmada Gaziantep Üniversitesi’yle birlikte yeni bir adım atacaklarını belirterek, “Gaziantep Üniversitesi, yaklaşık 4 bin uluslararası öğrencisi olan büyük bir üniversite. Biz de son bir yılda yaptığımız hamlelerle yabancı uyruklu öğrenci sayısını yükselttik. Uluslararası projelerde beraber akademik, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda kardeş üniversite olan Gaziantep Üniversitesi’yle birlikteliği sağlamak istiyoruz. Gaziantep Üniversitesi köklü bir üniversite deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. Bu protokolün çerçevesini genişletip güneydeki bütün üniversiteleri içerisine alacak şekilde genişletelim. Ülkemizin kaynaklarını daha sağlıklı ve daha etkin kullanmak adına birçok önemli işe imza atacağız” diye konuştu.

Çevrimiçi gerçekleştirilen imza törenine GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu ve Prof. Dr. Cumhur Kırılmış ile GABAM Müdürü Doç. Dr. Akif Destek ve GABAM Sorumlusu Öğretim Görevlisi Şehnaz Sakıcı katıldı.
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