GAÜN İlahiyat Fakültesi’nden imza şöleni

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “1000 kitap-1000 öğrenci-1000 imza” şöleni Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ın katılımıyla gerçekleşti.

GAÜN İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “1000 kitap-1000 öğrenci-1000 imza” şöleni gerçekleşti. GAÜN İlahiyat Fakültesi önünde gerçekleşen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, kitap okumanın önemine değinerek, bilgiyi öğrenmenin kitap okumaktan geçtiğini söyledi.

Prof. Dr. Özaydın, “Kitap, öğrenci ve hoca olmadan üniversiteler olmaz. Değerlerimiz üzerine kitap yazalım gençlerimize onları okutalım. İnsanın başlangıcı beşerdir, beşerlikten insanlığa evirilmesi okumak ve eğitimle olur. Bu tür etkinlikleri önemsiyoruz dolayısıyla üniversitenin geneline gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

‘Yaratan Rabbinin adıyla oku!’ hakikatiyle yola çıktıklarının belirten İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Akbaş, bu tür etkinliklerle öğrencilerin okuma alışkanlıklarını daha da arttırmak istediklerini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Akbaş, “Bu programla hocalarımızın yazdığı kitapları imzalayarak öğrencilerimize hediye ediyoruz. Okumayı ve kitabı sevin. Pandemiden dolayı yaklaşık iki senedir öğrencilerimizden ayrıyız. Yüz yüze eğitim kararıyla birlikte okullarına döndüler. Bu etkinlik vesilesiyle hocalarıyla bir araya geldiler. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin daha fazla okumalarına vesile olur” ifadelerini kullandı.

Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar ise gençlere ve öğrencilere kitap okumalarını tavsiye ederek, “Günümüzde dijital okumalar daha çok yaygınlaştıkça kitap okumaları geri planda kalıyor. Bu etkinliğin kitap okumaya da katkı sunmasını umuyoruz. Öğrencilerin hocalarının hangi konularda neler yazdığını, nasıl çalışmalar yaptıklarını görecekler. En önemlisi ise bu tür etkinliklerle öğrencilerimize kitap okumanın daha çok alışkanlığını edinmeye çalışacaklar. Bu bir başlangıçtır, yaygınlaştırarak daha da büyük kampanyalara dönüşmesini umuyoruz” şeklinde konuştu.

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fehmi Soğukoğlu ise, “Bu etkinlikle öğrenciyle kitabı buluşturmayı hedefledik. Biz, ‘Oku!’ emriyle başlayan bir kitabın ümmeti olarak okumayı teşvik noktasında İlahiyat Fakültesi olarak katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Etkinliğin açılış konuşmalarından sonra İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri kitaplarını imzalayarak öğrencilere hediye etti.