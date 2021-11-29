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GAÜN Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi’nde 2019-2020, 2020-2021 akademik yılları sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 447 öğrenci mezun olarak diplomalarını aldı.

GAZİANTEP 29.11.2021, 17:18
GAÜN Hukuk Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi’nde 2019-2020, 2020-2021 akademik yılları sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 447 öğrenci mezun olarak diplomalarını aldı.

GAÜN Mavera Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, mezun öğrencileri kutlayarak, çok güzel bir fakülteden mezun olduklarını ve hukuk gibi çok güzel bir mesleğe sahip olduklarını söyledi.

Konuşmasında okumanın öneminin altını çizen Mustafa Kemal Çokdinç, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Hocalarınız size sadece kapıyı açacak anahtarın nasıl kullanılacağını öğretti. O anahtarla kapıyı açıp içeri girmek, kendinizi geliştirmek sizlerin elinde. Lütfen sürekli okuyunuz. Her türlü ihtiyaç duyduğunuz şey kendinizi ifade etme sanatı olacak. İster avukat, ister, hâkim, ister savcı isterse başka bir alanda çalışın ne düşündüğünüzü anlatabilmeniz lazım. Bunu anlatabilmek için sadece hukuk değil, başka alanlarla ilgili okumalar yapmanız lazım. Burada öğrendikleriniz size bir ömür boyu yeteceğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuzdur. Burada öğrendiğiniz bilgiler sadece birer taban ve anahtardır. Okuduğunuz her eserin yanında şahsi görüşünüzü not alın, ne düşündüğünüzü yazın. Böyle yaparak kendinizi geliştirirsiniz. Hem hukuki hem edebi eserleri ve diğer alanlarla ilgili yeterince okumlar yapmazsanız iyi bir hukukçu olmazsınız” dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, adalet ve vicdan kavramlarına değinerek, insanın en ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesinin hukuk olduğunu söyledi. Lisansüstü eğitimi yapmayı tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Özaydın öğrencilere seslenerek, “Sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Üniversitenizi ve hocalarınızı unutmayın. Kendini yenilemeyenler eskir. Eğitim kendini yenilemenin en önemli yollarından bir tanesidir. Bu mezuniyet bir veda olarak görmeyin Gaziantep Üniversitesinin kapıları her zaman sizlere açık. Sizi yetiştiren aileniz ve hocalarınıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Esra Siverekli ise yeni hukukçu mezunların ülkemize, devletimize ve toplumumuza hayırlara vesile olmasını dilediğini belirterek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin beraberinde getirdiği zorluklarla ama bir o kadarda azim, başarı ve gayretle tamamladığımız iki mezuniyet döneminde vermiş olduğumuz 447 mezunumuzun mutluluğunu burada bir arada yaşamaktayız. Bu süreçte emek veren başta fakültemiz akademik, idari personelimiz olmak üzere tüm çalışanlara, rektörlüğümüze ve evlatlarından her koşulda hiçbir desteğini esirgemeyen değerli ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Mezunlar adına konuşan İsmail Kılıçlar ise, “Adaletin terazisindeki dengeyi sağlamakla yükümlü olduğumuzu meslek hayatımızın her anında hatırlamalıyız. Her koşulda ve durumda, vicdanımızın sesini duymalı ve adaletin doğruluğundan şaşmamalıyız. Bugün burada mezun olacak her arkadaşımın bu hassasiyetlerle mesleğini yapacağını temenni ediyorum” diye konuştu.

Mezuniyet Töreni’nde Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrenciler tarafından müzik dinletisi yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ve mezunlara belgeleri takdim edildikten sonra tören, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla son buldu.

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