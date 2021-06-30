GAÜN Hukuk Fakültesi’nde kurum içi eğitim

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi’nde idari personelin kurumsal iletişimdeki etkinliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

GAÜN Öğretim Görevlisi Esin Dedemoğlu’nun eğitmen olarak yer aldığı uygulamalı eğitimde, iletişimsel farkındalığı geliştirmek, empati kurmak, olaylara farklı açılardan bakabilmek gibi konularda katılımcıların da aktif rol aldığı bir paylaşım gerçekleştirildi.

Eğitimde özellikle kurumsal iletişimde doğru gözlem, sağlıklı duygu aktarımı, formel ve informel iletişimin dengeli kullanımı, aidiyet duygusunun iş yaşamına katkısı, çözüm odaklı iletişimde farklı perspektiften bakabilme becerisi kazanma, empati kavramını doğru uygulayabilme, kurumsal iletişimde resmi yazışma, sözlü iletişim ve teknolojik araçlarla kurulan iletişimde iletişim kazalarının önüne geçebilmek için dikkat edilmesi gereken konulara yer verdiğini ifade eden Öğretim Görevlisi Esin Dedemoğlu, toplantı sonunda katılımcılardan gelen geribildirimlerin etkinliğin başarısı ve amacına ulaşması açısından mutluluk verici olduğunu belirtti.

Eğitimle değerlendirmelerde bulunan GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban, iletişimin ve kişisel gelişimin önemine değinerek, Hukuk Fakültesi’nin gerek öğrenciler, gerekse idari ve akademik personel açısından daha kaliteli bir eğitim ve çalışma ortamına sahip olması konusunda yürüttükleri öncü çalışmaların gözle görünür bir etki oluşturduğunu belirterek, İdari personele yönelik gerçekleştirilen iletişim buluşmasının da bu öncü çalışmaların bir parçası olduğunu söyledi. Eğitimin monolog yerine diyaloglar üzerinden ilerlemesi ve oyunlarla farkındalığın artırılması yönünde gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Koban, “Dönemi güzel bir iletişim buluşması ile kapattık. Güzel anlatımı ve katkıları için Esin Dedemoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Yeni eğitim öğretim döneminde farklı konularda benzer buluşmalarımız devam edecek” diye konuştu.