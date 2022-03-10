GAÜN Hastanesi’nden bir ilk daha

4 yaşındaki kız çocuğu bölgede ilk kez Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi’nde gerçekleştirilmiş olan nakil işlemi ile hayata tutundu.

4 yaşındaki bağışıklık(immün) yetmezliği olan hastaya, kardeşinin göbek bağından doğum sırasında alınan kök hücrelerle kök hücre nakli yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk ve tek kemik iliği nakli merkezi olan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi’nde gerçekleştirilen nakil işlemiyle ilgili, merkezin Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Sinan Akbayram, “Hastamız sık sık enfeksiyon ve zatürree geçiriyor. Bu nedenle aile, hastamız 15 aylıkken hastanemiz çocuk immünoloji ve alerji hastalıkları bölümüne başvuruyor. Burada yapılan tetkiklerle vücut direnç yokluğu(MHC Class II) eksikliği saptanıyor. Bu hastamızın anne ve babası akraba. Ailede benzer bir şikâyeti olan kimse yok. Hastamıza durumu nedeniyle nakil gerekiyordu. Ancak hastanın vericisi yoktu. Bu süre zarfında ailenin yeni bir bebeği olması üzerine, doğan bebeğin kordon kanının saklatılması kararına vardık. Hastamızın tam uyumlu doku grubu olan kardeşinin göbek bağından alınan kan dış merkezde donduruldu. Biz de hastamızı nakil ünitesine alıp tedavisine başladık. Kemoterapiye başlamadan önce dondurulan kordon kanının bize ulaştırılması için merkezle diyaloga geçtik, nakil tarihini söyledik. Kan, dış merkezden özel bir cihazın içerisinde bize gönderildi. Kanı başarılı bir şekilde hastamıza naklettik” dedi.

Bölgede ilk kez GAÜN Hastanesi’nde yapılan nakilin oldukça başarılı geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Sinan Akbayram, “Hastanın şu an ki durumu oldukça iyi. Nakil esnasında ve sonrasında herhangi bir problem yaşamadık. Bundan sonraki süreçte, nakil hücrelerinin çalışmasını, yeni ve sağlıklı vücut direncini arttıracak hücreler üretmesini bekliyoruz. Kordon kanı nakli bölgemizde ilk defa yapılan bir işlem. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi’nde gerçekleştirdiğimiz bu nakil ben ve ekibim, Dr. Öğr, Üyesi Esra Pekpak Şahinoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ceyda Ören, Sorumlu Hemşire Sevda Soyak, Koordinatör Seyhan Göğüş eşliğinde yapıldı” diye konuştu.