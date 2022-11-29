GAÜN Hastanesi’nde Tıbbi Sekreterler günü unutulmadı

GAÜN Hastanesi’nde “29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü” dolayısıyla, hastane bünyesinde görev yapan sekreterler ziyaret edildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren’in, hastane müdür ve müdür yardımcılarının katıldığı ziyarette; sekreterlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, karanfil dağıtıldı.

Ziyarette konuşan GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, “Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Bu ekip üyelerinin her biri bizim için çok kıymetli. Sağlık zincirinin önemli halkalarından biri de bu zincirin oluşmasında büyük payı olan tıbbi sekreter olarak görev yapan mesai arkadaşlarımızdır. Tıbbi sekreterlik görevini özveriyle, sabırla icra eden mesai arkadaşlarımın 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü’nü yürekten kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.