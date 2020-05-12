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GAÜN Hastanesi’nde hemşirelere karanfil dağıtıldı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE HEMŞİRELER HAFTASI SEBEBİYLE HEMŞİRELERE KIZILAY ŞUBESİ TARAFINDAN KARANFİL DAĞITILDI.

GAÜN Hastanesi’nde hemşirelere karanfil dağıtıldı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE HEMŞİRELER HAFTASI SEBEBİYLE HEMŞİRELERE KIZILAY ŞUBESİ TARAFINDAN KARANFİL DAĞITILDI.

12 Mayıs 2020 Salı 15:40
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GAÜN Hastanesi’nde hemşirelere karanfil dağıtıldı

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde hemşireler haftası sebebiyle hemşirelere Kızılay şubesi tarafından karanfil dağıtıldı.

GAÜN Hastanesi Başhemşiresi Ayşe Dilmen, dağıtılan karanfillerden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Dilmen, meslektaşları adına teşekkür ettiğini ifade ederek, “Bu zor günlerde en ön sıralarda mücadele veren, ülkemin her köşesinde fedakârca görev yapan tüm meslektaşlarımın bu özel haftasını kutluyorum. Bizleri unutmayan bu duyarlı davranışlarıyla bizleri mutlu eden Kızılay Gaziantep şubesi ekibine de canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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