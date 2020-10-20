GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinde başhekimlik devir teslim töreni gerçekleştirildi.

GAÜN Hastanesi’ndeki devir teslim töreni Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat’ın katılımıyla başhekimlik makamında yapıldı. GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin görevini Prof. Dr. Belgin Alaşehirli’ye teslim ederken GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, “Gaziantep Üniversitesi güzide bir üniversitedir. Bu üniversitenin en önemli vitrini de hastanemizdir. Hastanemizde çok değerli hocalarımızla çok değerli hizmetler veriyoruz. Halka hizmet veren hastanemiz öğrencilerimizin eğitim de aldığı bir hastanedir. Bu görevi şimdiye kadar yürütmüş olan tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak isterim. Suat hocama özellikle teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde ve öncesinde ekibiyle birlikte hareket ederek çok güzel hizmetler verdi. Şimdi ise görevi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli devralıyor. Onun da geçmişteki idari tecrübeleriyle birlikte hastanemiz daha da ileriye taşınacaktır. Her iki arkadaşımı da kutluyorum” dedi.

Başhekimlik makamında görevi teslim eden Prof. Dr. Suat Zengin, “Belgin hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisi asistanlığımız döneminde abla olarak bildiğimiz bir hocamızdır. Bu makamı bir emanet gözüyle almıştım. Bu emaneti daha ileriye taşıyacağına inandığım bir hocama teslim etmekten de çok mutluluk duyuyorum. Hocamızdan desteğimizi eksik etmeyeceğiz. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Görevi teslim alan Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ise , “Sevgili Suat hocamdan görevi teslim alıyorum. İnşallah hastanemizi daha da ileriye taşıyacağız. Suat hocamız görev süresi boyunca çok güzel çalışmalar yapmış, süreci çok güzel yönetmiş. Bundan sonrasında da kendisinin desteğini, yardımını alacağız. Hastanemiz çok daha iyi hizmet versin diye uğraşacağız. Saygıdeğer rektör yardımcımız Prof. Dr. Ayşe Balat ve Prof. Dr. Suat Zengin hocalarımızın desteğiyle güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Devir teslim töreni çiçek verilmesiyle sona erdi.