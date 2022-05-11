GAÜN Hastanesi’nde “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü” etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi’nde “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü” sebebiyle, “El Hijyeni Herkesin İşidir” adlı etkinlik düzenlendi.

GAÜN Hastanesi’nde “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü” sebebiyle, “El Hijyeni Herkesin İşidir” adlı etkinlik düzenlendi. Etkinlik ile ilgili bilgi veren GAÜN Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özlem Mete, “Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde, hastalıklardan korunmada ve antibiyotiklere direnç gelişmesinin önlenmesinde en önemli basamak el hijyenidir. El hijyeni tüm mikroorganizmaların yayılmasını önleyebilecek en kolay ve en etkili yöntemdir. Her yıl kutlanan 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü, sağlık kurumlarında el hijyeni konusunda farkındalığı artırarak, sağlık çalışanlarını ve hastaları enfeksiyonlardan korumayı sağlamaktadır. Özellikle pandemi döneminde enfeksiyonların önlenmesinde ve kontrolünde el hijyeninin önemi kabul edilmiş, ciddi anlamda el hijyeni uygulamalarına önem verilmiştir. COVID-19 ile mücadelede tecrübeleri ile özveri ve üstün gayret göstererek çalışan tüm sağlık çalışanlarının güvenli sağlık hizmeti verebilmesi için el hijyeninin önemini Enfeksiyon Kontrol Komitesi olarak bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Ayşe Özlem Mete sözlerinin devamında, “Bugün el hijyeni uygulamalarının etkinliğini değerlendirmek amacıyla sağlık çalışanlarının ellerini el dezenfektanı ile dezenfekte ettik. El hijyenini sağladıktan sonra her iki eli cihazın içine alarak el dezenfektanının ne kadar etkin kullanıldığına baktık. Bu etkinlikle amacımız el hijyeni konusunda farkındalık oluşturmaktı” şeklinde konuştu.

Etkinlikte Enfeksiyon Kontrol Komitesi hemşireleri tarafından stant açılarak hastane çalışanları el hijyeni konusunda bilgilendirdi. El hijyeninin yeterince yapılıp yapılmadığı konusunda ölçüm yapan cihazın olduğu stantta, çalışanlara el dezenfektanları ve çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.