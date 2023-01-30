GAÜN halı tasarımı öğrencileri teknik geziye katıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Tasarımı Programı öğrencileri, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde halı ipliği ve halı imalatı üzerine faaliyet gösteren Karmen Halı Fabrikasına gerçekleştirilen teknik geziye katıldı.

Karmen Halı Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Dörterler ve Tasarım Müdürü Mahmut Fıstıkcı öncülük ettiği teknik gezi, fabrikanın üretim hattının gezisi ile başladı. İplik üretimi ve halı dokuma aşamalarının yerinde incelenmesinin ardından tasarım bölümünden bilgi alındı. Halı dokuma makinasının parçaları, kısımları, işlevleri ve konfeksiyon aşamaları teknik açıdan incelendi. Tasarım basamaklarının detaylı anlatımı sonrası dokunan halıların sergilendiği showroom bölümüne geçilerek halıların nihai ürün halinde incelemesi gerçekleştirildi. Öğrenciler, tasarımdan üretime, üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerin izlendiği gezide, alanından uzman kişiler tarafından hem tanıtım hem de eğitim alma fırsatı yakaladı. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, “Sektörün desteğini her zaman eksiksiz aldığımız şehrimizde özgün tasarımlar yapabilecek tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bütün çabamız bölgesel tasarımcı kimliğini oluşturup uluslararası arenaya açılmaktır. Bu maksatla tüm öğrencilerimizi hem teorik hem de uygulamalı olarak desteklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle bir araya gelen Karmen Halı Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Dörterler ise ”Okuduğunuz bölüm tasarımın gerçekleşmesi için çok kıymetlidir. Oturduğunuz sıraların ve hocalarınızın size sunduğu imkanları iyi değerlendirin. Size sunulan imkanlar Türkiye’de hiçbir üniversitede bulamayacağınız ölçüdedir. Çünkü halının kalbi Gaziantep’te atmakta ve sizde bu sektörün yoğun olarak yaşandığı şehirde eğitim görmektesiniz. Şehrimiz pratik bilgilerinizin kolaylıkla uygulamaya dökebileceğiniz sayısız fabrika olanağı sunmaktadır” şeklinde konuştu.