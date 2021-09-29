GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi, 2020-2021 akademik yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 107 öğrenci, mezun olarak diploma aldı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Köksal,pandeminin neden olduğu olumsuz etkilerinden bahsederek etkilerinin üzün süre daha devam edeceğini belirtti. Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Selma Köksal, “Sağlık, ekonomi, sosyal hayat, yeni yaşam biçimleri gibi alanlarda gençlerimizi farklı bir alan bekliyor. İnsan sağlığını ve verimlilik psikolojisini derinden etkileyen, pek çok sakıntıya ve acıya neden olan, ekonomileri derinden sarsan ve değiştiren bu süreçte öğrencilerimiz hem etkilerine maruz kaldı hem de büyük ölçüde yüz yüze eğitimden mahrum kaldılar. Tüm bu zorlukların karşısında akademisyenlerimizin üstün çabaları ve desteği, velilerimizin fedakârlıkları, öğrencilerimizin gayretleriyle eğitim süreçleri başarıyla tamamlandı. Genç arkadaşlarımıza meslek ve sanat hayatlarında başarılar ve esenlikler dilerim” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Köksal konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Fakültemiz, Gaziantep’i, gerek birey gerek iş insanı olarak onurla temsil edeceklerini yürekten inanıyorum. Ülkemize, kültür, sanat ve iş hayatına önemli katkılar sunacağınıza, etik değerlerimizin öne çıkararak üretime devam edeceğinize inancım sonsuz. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Ülkemizin geleceğini, gençlerimizin yetişmesinde değerli katkılarından dolayı ve fedakâr ailelerine teşekkür ediyorum. Bin bir zorlukla, acılarla ve fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşlarını minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin ilkelerine ve gelecek yaşamlarımızda da koruyacağımıza, ülkemizin hak ettiği saygın, demokratik, bilimsel, artistlik, insani değerlerin sevgi ve saygıyla korunduğu yeni ve güçlü bir Türkiye oluşturulmasına büyük katkılar sunacağınıza inanıyorum.”

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özcan Demir, Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özer ve Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Çoruh’un konuşmalarından sonra öğrenciler adına konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi birincisi Nazlı Belgin Akıncı ise mezun olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Nazlı Belgin Akıncı, “Bugün hepimiz mezun oluyoruz. Ben size örnek olayım. Bundan sonra lütfen öğrenmeyi bırakmayın. Okuyun, çalışkan olun ve hayalleriniz olsun. Onların gerçekleşmesi için çalışın. Size negatif enerji veren ve size başaramayacağınızı söyleyen herkesten uzak durun. Girişimci olun ve korkmayın” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ve mezunlara belgeleri takdim edildi. Tören mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla son buldu.