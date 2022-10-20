GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine oryantasyon programı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite eğitimlerine yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda öğretim elemanları ve tüm öğrencilerin katıldığı tanışma toplantısı ve oryantasyon eğitimine, fakülte bünyesinde bulunan Resim, Radyo, Televizyon ve Sinema, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile Halı Tasarımı Programı tanıtımlarıyla başlandı. Oryantasyon toplantısının açılışında konuşan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, “Sanatın ve tasarımın bir araya geldiği fakültemiz, ülkemiz sanatına, sanayisine ve şehrimiz için üretmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede yetkin akademik kadromuzla nitelikli öğrenciler yetiştirmekteyiz. Sizlerin de yeni dönemde aramıza katılmış olmanız gücümüze güç, mutluluğumuza mutluluk katmaktadır” diye konuştu. Öğrencilere fakülte işleyişi hakkında bir sunum gerçekleştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Memik Bünyamin Üzümcü, konuşması sonrasında GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve bölüm başkanları da yeni başlayan öğrencilere kendilerini tanıtarak başarılı bir dönem temennisinde bulundu.

İdari konularda ve fakültenin fiziksel alanları ile ilgili öğrencilere bilgi veren GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Şube Müdürü Melek İnanç, öğrencilere her konuda yardımcı olabileceğini belirterek, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diledi.