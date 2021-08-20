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GAÜN Fizik Mühendisliği dünyanın en iyileri listesinde

Dünya üniversiteleri akademik sıralamasının resmi yayıncısı olan ShanghaiRanking, 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU)-2021 sonuçlarını açıkladı. Toplamda 2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği ve sadece en iyi bin sonucun yayınlandığı listede Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Fizik Mühendisliği Bölümü alanında dünyada ilk 301-400 bandına girmeyi başardı.

GAZİANTEP 20.08.2021, 11:26
GAÜN Fizik Mühendisliği dünyanın en iyileri listesinde

Dünya üniversiteleri akademik sıralamasının resmi yayıncısı olan ShanghaiRanking, 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU)-2021 sonuçlarını açıkladı. Toplamda 2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği ve sadece en iyi bin sonucun yayınlandığı listede Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Fizik Mühendisliği Bölümü alanında dünyada ilk 301-400 bandına girmeyi başardı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan GAÜN Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Koç, “ARWU sıralama sisteminin sonuçları o bölümlerin araştırma potansiyelini ortaya koyan önemli bir göstergedir. Başta yüksek enerji fiziği grubumuzun CERN’deki gruplarla yapmış olduğu yayınlar olmak üzere bölümümüz öğretim üyelerinin saygın dergilerde yapmış oldukları yüksek atıf alan yayınların bu başarıya önemli katkısı olmuştur. Bölümümüzün buralara taşınmasında emeği geçen herkesi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Sıralamaya ilişkin detaylara, https://www.shanghairanking.com/institution?n=&r=Turkey bağlantısı üzerinden ulaşılabiliyor.

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