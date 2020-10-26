GAÜN, Enteggre TISA programı finale yaklaşıyor

Birleşmiş Milletler Göç Örgütünün desteklediği, Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi yürütücülüğünde “TISA-Tech Based Innovation Startup-Accelator” olarak adlandırılan Enteggre İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Girişim Hızlandırma Programı hız kesmeden finale yaklaşıyor.

35 Yaş altındaki Suriyeli Mülteci ve Türk Vatandaşların, teknoloji tabanlı girişim becerileri ve istihdam potansiyeli yüksek inovatif iş fırsatlarının desteklendiği program boyunca temel işletme terminolojisi, temel değer teklifi ve iş modeli oluşturma, temel yatırımcı sunumu, Micro-MBA, iş modeli doğrulaması, iş planı geliştirme, yatırımcılara sunum eğitimi, prototipleme, hedef pazar araştırması, fizibilite analizi, ürün tasarımı ve marka konularında eğitimler verilecek olup iş fikirleri finale hazır hale getirilecek.

Finale son adım

300 Başvuru arasında en iyi 40’ının belirlendiği startup hafta sonu programından seçilen ve eğitim programlarını tamamlayan 6 ekip yatırım yapmaya hazır iş fikirlerini jüriye sunacak. Jüri, iş planı sunumlarını değerlendirerek başlangıç sermayesi olarak planlanan 100 bin Türk Liralık yatırım hibesinin verileceği en iyi 2 takımı seçecek. Hibe, seçilen takımların şirket kurulumları ve şirketlerinin yasal prosedürlerinin tamamlanmasından sonra takımların şirket hesaplarına aktarılacak.