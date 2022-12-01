GAÜN E-Spor takımından önemli başarı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) E-Spor Topluluğu Valorant Erkek Takımı, Intel UET Valorant Güz Şampiyonası’nda 71 Üniversite 105 takım arasında 3’üncü sırada tamamladı.

GAÜN E-Spor Topluluğu Başkanı Mehmet Enes Yılmaz, takım olarak önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek hedeflerini Türkiye birinciliği olduğunu söyledi. Enes Yılmaz, “Aldığımız bu başarı bizler için bir başlangıç. Üniversitemiz adına bu başarıların devamı için daha azimli çalışmaya devam edeceğiz. Akademik danışmanımıza bizlerin bu amacına inanarak destek oldukları için ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.