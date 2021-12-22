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Gastronominin yeni şefleri Musem Akademi’de yetişiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (GBB) Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM) Akademisi, Türk ve Gaziantep mutfağının gastronomi geleneğini yaşatmak ve genç şeflerin istihdamına destek vermek amacıyla, hem teorik hem de pratik eğitimler veriyor.

GAZİANTEP 22.12.2021, 15:37
Gastronominin yeni şefleri Musem Akademi’de yetişiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (GBB) Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM) Akademisi, Türk ve Gaziantep mutfağının gastronomi geleneğini yaşatmak ve genç şeflerin istihdamına destek vermek amacıyla, hem teorik hem de pratik eğitimler veriyor.

MUSEM Akademisi’nde yeni şef adayları için hazırlanan eğitim programı, “Profesyonel Aşçılık ”, “Profesyonel Pasta ve Ekmekçilik” eğitimi olarak iki kategoride hazırlandı. Emine Göğüş Mutfak Müzesi’nin yanında hizmet veren akademide, 8 aylık programa dahil edilen kursiyerler, ilk 4 ay teorik ve pratik eğitimler alırken kalan 4 ay içerisinde de tercihe göre staj yapabiliyor. 18 yaşını doldurmuş adaylara göre planlanan eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı başarı sertifikası almaya hak kazanıyor.

Öte yandan ilerleyen tarihlerde akademi, “Yöresel Gaziantep Mutfağı” eğitimleri ile Gaziantep’in adını dünyaya duyurmuş geleneksel lezzetlerini programına dahil edecek.

Gastronominin genç şeflerine eğitimler iki kategoride veriliyor

Eğitim programı hakkında konuşan MUSEM Akademi Profesyonel Aşçılık Eğitmen Şefi Ahmet Uygun, yaklaşık 3 aylık bir süredir faaliyete geçen akademide eğitimlerinin devam ettiğini belirterek, “Her eğitim programında toplamda 18 kişilik bir ekibe eğitim verebiliyoruz. İki kategoride ‘Profesyonel Aşçılık, ‘Pasta ve Ekmekçilik’ çatısı altında gençlerle bir araya geldik. Eğitimlerimizi bu konu başlıkları altından yola çıkarak kategorize ettik. Bu eğitimlerin yanı sıra Gaziantep’in yöresel yemekleri için hazırlayacağımız eğitim programı da hali hazırda Milli Eğitim Bakanlığı’nın onay sürecinde yer alıyor. En kısa zamanda bu programı da devreye sokacağız” dedi.

Gaziantep’te çok iyi şefler yetişecek

Akademideki eğitimin 8 ay sürdüğünü anlatan Uygun, “16 hafta teorik ve pratik olarak eğitim veriyoruz. Akabinde zorunlu olmamakla birlikte bir staj programını öğrencilerimize sunuyoruz. İlk eğitim dönemimizin sonuna yaklaştık. 13’üncü haftamızdayız. Öğrencilerimize gastronomi adına birçok şey kazandırdığımızı düşünüyorum. Gaziantep mutfağının da müfredatı hazır, bu programı da hizmete aldığımızda, Gaziantep’ten çok iyi gastronomi şeflerinin yetişeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Eğitimlerin sonunda sunulan staj programında da yer alacağım

Kursiyer Mehmet Saman ise restoran sahibi olduğunu ifade ederek, “Mutfak anlamında kendimi yetersiz gördüğüm için ve kendi işletmeme yeni bir şeyler katabilmek için buradaki eğitime dahil oldum. Bu eğitimler hayatıma gastronomi adına çok şey kattı. Çok kapsamlı ve detaylı eğitimler alıyoruz. Ayrıca ilerleyen zamanlarda açılması planlanan Yöresel Gaziantep Yemekleri eğitim programında da yer almak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Aşçı olmak, çocukluk hayalim”

Kursiyerlerden Nejla Sağlamer de aşçı olmanın çocukluk hayali olduğunu belirterek, “Ama zaman içerisinde daha farklı mesleklere yöneldim. Mesleki yönlendirme konularında sıkıntılarım oldu. Ben inşaat sektöründeydim. Daha sonra MUSEM Akademi’nin Gaziantep’te hizmet verdiğini gördüğümde mesleğimi bırakıp burada eğitim almaya geldim. Aşağı yukarı 4 aydır burada eğitim alıyorum. Eğitimlerimiz çok güzel gidiyor. Şeflerimiz edindikleri her tecrübeyi bizlerle paylaşmaya çalışıyor” diye konuştu.

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