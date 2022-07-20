GASMEK etüt kurslarından gururlandıran başarı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne (GBB) bağlı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (GASMEK) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Gaziantepli bini aşkın öğrenci, Türkiye genelinde elde ettiği başarıyla Gaziantep’in göğsünü kabarttı.

GASMEK’in 2021-2022 YKS sınavı için eğitim verdiği Gazi şehirli öğrenciler, 3 milyon 243 bin 425 adayın başvuru yaptığı sınavda gösterdiği başarıyla Türkiye genelinde gurur tablosu oluşturdu. GASMEK’li 6 öğrenci ilk 500’e girerken, 18’i ilk 1000’e, 93’ü ilk 10 bine, 160’ı ilk 25 bine, 263’ü ilk 50 bine ve 454 öğrenci de ilk 100 bine girdi, toplamda bin 32 öğrenci, rakiplerinin önemli bir kısmını geride bırakarak Gaziantep’in gurur kaynağı oldu.

7’den 70’e herkese eğitim veren GASMEK, hem mesleki hem de eğitim alanında verdiği kurslarla birçok vatandaşın yaşamına dokunurken yeni GASMEK’ler için de şehrin farklı noktalarında Büyükşehir Belediyesi çalışmaları sürdürüyor. Başkan Şahin, GASMEK’lerin eğitimde fırsat eşitliği konusunda önemli olduğunu belirterek, “Lise ve üniversite sınavlarına çocuklarımızı güçlü bir şekilde hazırlıyoruz” dedi.

Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. M. Abdullah Aksoy ise, “Son YKS sınavında başarı gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Her biri ilimizin eğitim hanesini başarıyla adlarını yazdırdıkları gibi GASMEK’lerimizde büyük gayretlerle, özveriyle ve inançla sürdüğümüz eğitimlerimizde ne kadar haklı olduğumuzu bize bir kez daha gösteriyor. GASMEK’lerimizde hedefimiz hiçbir öğrenciyi dışarıda bırakmadan fırsatları dengeleyerek onlara rehberlik etmek, destek vermektir. 2022 - 2023 yılı için de hazırız. Yeni dönemde de yeni başarılara imza atmak için öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.