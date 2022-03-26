GASİMEP projesi’nin başarısı ödülle taçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP), Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri dolayısıyla Jüri Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Gaziantep ve ülke sanayisinin beklentilerine uygun nitelikte bireylerin yetiştirilmelerini sağlamak, öğrencilere mesleki yeterliliklerini en iyi gösterebilecekleri alanlarda eğitim imkanları sunmak ve sosyal yönden de gelişimlerine katkıda bulunmak hedefiyle yürütülen GASİMEP Projesi’nin ödülünü Gaziantep Sanayi Odası adına Teknik Danışmanlık ve KOBİ Geliştirme Müdürü Veysel Çelebi aldı.

KALDER 2022 İlham Veren Kamu Yönetimi Jüri Teşvik Ödülü’nü almaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur yaşadıklarını kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GASİMEP Projesi ile mesleki eğitim alanında elde ettikleri başarıların bu ödül ile taçlandığını söyledi.

GASİMEP Projesi’nin Gaziantep’te mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile özel sektör arasındaki iş birliğini ve karşılıklı ilişkilerini güçlendirdiğini ifade eden Ünverdi, “Ülkemiz ve kent sanayimizin en büyük ihtiyaçlarının başında gelen kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri mesleki eğitime özendirmeyi amaçlayan GASİMEP Projemiz ile gençlerimizin kaliteli ve erişilebilir mesleki ve teknik eğitim almalarını sağlıyor, aynı zamanda mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığın artırılmasını hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde firmalarımızın kalifiye personel ihtiyacının beraberce ve ortak akıl çerçevesinde giderilmesi noktasında bugüne kadar çok önemli mesafeler aldık. Bundan sonraki süreçte de mesleki alanları belirlenen öğrencilerimizi, firmalarımızda personel öğrenci olarak iş hayatıyla buluşturmaya devam edecek, bölgemizde ve ülkemizde rol model olan GASİMEP Projemizi daha da geniş hale getirmek ve yeni başarılar kazanmasını sağlamak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını veren GASİMEP projemize olan ilgi de artarak devam ediyor. Ülkemizin büyüyen ekonomisiyle eş zamanlı olarak nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç da artıyor. Bu talebin etkin bir şekilde karşılanması için özellikle meslek liselerindeki eğitim süreçlerinde öğrencilerimizin işletmelerdeki uygulama sürelerinin uzatılması büyük önem taşıyor. GASİMEP’in de başarısındaki en önemli unsur, öğrencilerimizin yetenek testi ile belirlenerek ilgili alanlara yerleştirilmelerinden kaynaklanıyor. Bu başarıya ulaşmamızda projemize desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, projemizde yer alan sanayicilerimize, proje ekibimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, ailelerine ve bizleri bu önemli ve güzel ödüle layık gören Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası’nı temsilen programa katılan, GSO Teknik Danışmanlık ve KOBİ Geliştirme Müdürü Veysel Çelebi de ödül töreninde yaptığı konuşmada GASİMEP Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaları ve mesleki eğitim konusunun önemini anlattı.

Projenin mesleki eğitim noktasında Gaziantep’te ve bölgede farkındalık oluşturduğunu, firmaların ve sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacının çözümüne katkı sağladığını ifade eden Çelebi, ikili mesleki eğitim sistemi sayesinde öğrencilerin hem işletmelerde meslek öğrenmelerini hem de lise eğitimlerini tamamlayarak diploma almalarını sağladıklarını kaydetti.

GASİMEP Projesi hakkında

Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP), 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle yürürlüğe girdi.

Projede, İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi çerçevesinin en az ortaokul veya İmam Hatip Ortaokul mezunu, bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olan öğrenciler ön kayıt yaptırır.

Beceri ve yeteneklerine göre projeye alınan öğrenciler, beceri, iş alışkanlığı ve iş disiplini kazanarak iş hayatına hazırlanır. Sanayi sektörünün ve ülkemizin gelişiminde büyük paya sahip olan, katma değer üreten, teknoloji yatırımı yapan işletmelerimizle eşleştirilir.

Haftanın 1 günü Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezine gelerek pratik ve teorik eğitimlerini alır, haftanın 4 günü eşleştirildiği işletmeye giderek beceri eğitimi görürler. Projenin bitiminde; Kalfalık Belgesi, Ustalık Belgesi ve Meslek Lisesi Diploması alarak büyük çoğunluğu eşleştirildiği firmalarda iş hayatına devam ederler. GASİMEP; sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacının çözümüne katkı sağlamaktadır.

Projenin Amacı, Mesleki Lise eğitimine başlayan öğrencilerin; mesleki becerilerinin belirlenerek, becerilerine göre alanlarda teorik ve pratik eğitim alıp, öğrencilik süresince işletmelerde de personel öğrenci statüsünde mesleki eğitimlerini tamamlayıp, istihdam edilmelerini sağlamak ve sanayicinin de nitelikli eleman ihtiyacının çözümüne destek olmaktır.