GASİMEP ilk mezunlarını verdi

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde yürütülen Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP) mezuniyet töreni ile Almanya’daki Mesleki Eğitim ve İkili Eğitim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Ülke sanayimizin beklentilerine uygun nitelikte bireylerin sosyal yönden de geliştirilerek yetiştirilmelerini sağlamak ve mesleki yeterliliklerini en iyi gösterebilecekleri alanlarda eğitim imkanları sunmak hedefiyle hayata geçirilen GASİMEP Projesi’nde, Diploma ve Ustalık/Kalfalık Sertifika Töreni Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) düzenlendi.

Törene Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, İstanbul-Gaziantepliler Derneği Başkanı Oya Öztan Peker, Almanya-Bavyera Radolfzell Meslek Lisesi Bölüm Başkanı Kristof Günther, okul müdürleri, eğitimciler, öğrenci ve aileleri katıldı.

“Üçüncü yılını tamamlayan GASİMEP projemizde, ilk mezunlarımızı vermenin gururunu yaşıyoruz” diyen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mezun olan öğrencilerin eşleştirildikleri firmalarda istihdam edilerek, iş hayatına doğrudan katılım sağlayacaklarını ifade etti.

GSO-MEM ve GASİMEP projeleri ile devlet denetimi altında fakat özel sektörün ihtiyacına göre gençlerin iş becerisini ve mesleki eğitimini geliştirdiklerini vurgulayan Ünverdi, “9. sınıfı tamamlamış öğrenciler arasından yüksek başarı oranına sahip Mesleki Beceri Testi (MEBET) ile seçilen öğrencilerin işletmelerle eşleştirilmesi yöntemi ile ikili mesleki eğitim sistemi sayesinde öğrenciler hem işletmede meslek öğreniyor hem de lise eğitimlerini tamamlayarak buradan diploma alıyor. İşletmelerle eşleştirilen ve 3 yıl boyunca, 12 ay üzerinden verilen eğitim ile işletmenin personel öğrencisi olarak mesleği öğrenen gençlerin maaşları, iş kazası ve sağlık sigortası giderleri devlet desteği kapsamında karşılanıyor” dedi.

GASİMEP Projesi kapsamında 12. sınıfı tamamlayan 9 öğrencinin hem ustalık belgesi hem de meslek lisesi diploması alarak mezun olduğunu, 11. sınıfta okuyan 33 öğrencinin de kalfalık belgesi almaya hak kazandığını ifade eden Ünverdi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben gençlerimizle gurur duyuyorum. Genç yaşta hayata atılıyor, iş öğreniyor, mücadele ediyor ve kazandıkları mesleklerle ‘altın bilezik’ takıp mezun oluyorlar. Hepsinin alnından öpüyor, bundan sonraki yaşamlarında aynı azim ve kararlılıkla ömür boyu başarılar diliyorum. Değerli velilerimize binbir emekle geleceğimizin teminatı gençlerimizi yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum.”

Tören kapsamında gerçekleştirilen Almanya’daki Mesleki Eğitim ve İkili Eğitim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı’nda Almanya-Bavyera Radolfzell Meslek Lisesi Bölüm Başkanı Kristof Günther, mesleki eğitim ve ikili eğitim sistemi hakkında bir sunum yaparak sistemin öğrenciler ve işletmeler üzerinde sağladığı faydaları anlattı. Günther ayrıca Almanya’da mesleki eğitim alanında yürütülen The Dual VET sistemi hakkında da bilgiler verdi.

GASİMEP Projesi Diploma ve Ustalık/Kalfalık sertifika töreni, öğrencilere diploma ve ustalık/kalfalık sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.