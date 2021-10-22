Gar Restoran kararına GSO’dan gözden geçirme önerisi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Gar Restoran’ın 60 yıllık geçmişiyle Gaziantep için manevi değere sahip bir mekan olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) VİP salonu yapılması kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Her şehrin kendine özgü, yıllara tanıklık etmiş, tarihi geçmişiyle anılarını yaşatan özel mekanlarının olduğuna dikkati çeken Ünverdi, Gaziantep Gar Restoran’ın da 60 yıllık geçmişiyle yaşayan ve manevi değere sahip bir mekan olduğunu belirtti. Gar Restoran’ın şehrin kültürel yapısı ve gastronomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ve ayakta kalması gerektiğini kaydeden Ünverdi, “Tarihi restoranın kapatılması için 15 günlük bir süre verilmesi maalesef hepimizi üzmüştür, umuyoruz ki sağduyuyla yaklaşılır ve şehrimizin bir değerini kaybetmeden bu karardan vazgeçilir” dedi.