banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir

Gar Restoran kararına GSO’dan gözden geçirme önerisi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Gar Restoran’ın 60 yıllık geçmişiyle Gaziantep için manevi değere sahip bir mekan olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) VİP salonu yapılması kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

GAZİANTEP 22.10.2021, 16:10
Gar Restoran kararına GSO’dan gözden geçirme önerisi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Gar Restoran’ın 60 yıllık geçmişiyle Gaziantep için manevi değere sahip bir mekan olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) VİP salonu yapılması kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Her şehrin kendine özgü, yıllara tanıklık etmiş, tarihi geçmişiyle anılarını yaşatan özel mekanlarının olduğuna dikkati çeken Ünverdi, Gaziantep Gar Restoran’ın da 60 yıllık geçmişiyle yaşayan ve manevi değere sahip bir mekan olduğunu belirtti. Gar Restoran’ın şehrin kültürel yapısı ve gastronomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ve ayakta kalması gerektiğini kaydeden Ünverdi, “Tarihi restoranın kapatılması için 15 günlük bir süre verilmesi maalesef hepimizi üzmüştür, umuyoruz ki sağduyuyla yaklaşılır ve şehrimizin bir değerini kaybetmeden bu karardan vazgeçilir” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2