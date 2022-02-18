GAPTARIM Fuarı 23 Şubat’ta kapılarını ziyaretçilerine açacak

GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarlarının 13’üncüsü 23-26 Şubat 2022 tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenecek

Sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirecek olan fuarın resmi açılışı 23 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’da protokolün katılımıyla gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Ziraat Odası’nın destekleriyle düzenlenecek fuarda 130 firma ve marka temsil edilecek. Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Sinop’tan katılımcıları ağırlayacak olan fuarı, bölge il ve ilçelerden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda, dernek üyeleri, belediyeler ve vatandaşlar ziyaret edecek. Fuarda tarım makineleri, ekipmanları ve aksesuarları, traktör ve ekipmanları, biçerdöver, çapa makinesi ve diğer makine üretim araçları, iş makineleri, ürün işleme makineleri, ürün ambalajlama, paketleme makineleri, ürün depolama makineleri ve sistemleri, drenaj teknolojileri, sulama ekipman ve sistemleri üreticileri, tarım ilaçları ve ilaçlama malzeme ve sistemleri, gübre, organik tarım, sera, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, iklimlendirme ve sera otomasyonu, sebze meyve fidancılığı, sera konstrüksiyon ve ekipmanları, çiçek, meyve ve sebze tohumu, bahçe ekipmanları, ekolojik tarım, multi viyol, kümes hayvanları ve kümes ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, toprak ölçüm sistemleri, süt sanayi ve tarımsal yayıncılık ürün grupları sergilenecek.

Fuarda düzenlenecek etkinlikler

Fuarda Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve AKORT Fuarcılık iş birliği ile 1. Koyun Kırkım Yarışması düzenlenecek ve dereceye girenler çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergi, GAPTARIM Fuarı’nda meraklılarına sunulacak. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından dört gün boyunca başta Coğrafi Tescil olmak üzere çeşitli konularda paneller düzenlenecek.

Dört gün süresince 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan fuarlar için şehir merkezinden düzenli otobüs seferleri gerçekleştirilecek.