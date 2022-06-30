GAİMEP ikinci mezunlarını verdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi’nin (GASİMEP) ikinci dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) düzenlenen GASİMEP Projesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Ustalık/Kalfalık Belgesi Töreni’ne GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, Gaziantep İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Mengilli, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, GSO-MEM Müdürü İbrahim Çalı, GASİMEP Yöneticisi Serpil Sefa ile Eğitim Koordinatörü Mustafa Güriçin, işletmeler adına GSO Elektrik ve Elektronik Meslek Komite Başkan Yardımcısı Fethullah Eyisabancı, Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Soner Tansel Ateş, Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet İnce, okul idarecileri, eğitimciler, öğrenciler ile aileleri katıldı. Dördüncü yılını tamamlayan GASİMEP Projesi’nde 12. sınıfı tamamlayan 11 makine, 6 metal ve 9 elektrik bölümü öğrencileri olmak üzere toplam 26 öğrenci hem ustalık belgesi hem de meslek lisesi diploması alarak mezun olurken 11. sınıfta okuyan 19 öğrenci de kalfalık belgesi almaya hak kazandı. Mezuniyet töreninde konuşan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, GASİMEP Projesi ile sanayiyi ve mesleki eğitimi bir araya getirerek ikisini bir bütün olarak yürüttüklerini söyledi. GASİMEP Projesi ile öğrencilerin hem işletmelerde meslek öğrendiklerini hem de lise eğitimlerini tamamlayarak buradan diploma aldıklarını belirten Küçükparmak, “İlimizdeki mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmak hedefiyle sürdürdüğümüz GASİMEP Projesi ile gençlerimize güncel ve teknolojik eğitim imkanları sunuyoruz. Ayrıca ilimizdeki mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile özel sektör arasındaki iş birliğini de güçlendirmeyi amaçladığımız GASİMEP Projesi, mesleği olmayan okul eğitimi dışında kalmış kişilerin istihdama kazandırılması noktasında da önemli katkılar sağlıyor. Projemiz ülkemiz genelinde örnek teşkil etti ve artık birçok bölgede buna benzer projeler hayata geçirildi. GASİMEP Projesi’nin Türkiye’de model bir proje olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu proje, öğrencilerimizin işletmelerle eşleştirilmesini, meslek öğrenmelerini ve lise eğitimlerini tamamlayarak buradan diploma almalarını sağlıyor. Öğrencilerimiz eşleştirildikleri firmalarda istihdam edilerek, iş hayatına doğrudan katılım sağlıyorlar. Bu durum da hem kendilerine önemli avantajlar kazandırıyor hem de sanayinin kalifiye personel sorununa çözüm oluşturuyor. Projemizde mezun olan ve bugün mezuniyet belgelerini takdim ettiğimiz tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, kendilerini geleceğe hazırlayan eğitimcilerimize ve büyük emekleri olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

GASİMEP Projesi’nin önemine vurgu yapan Gaziantep İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Mengilli de proje ile öğrencilerin okulda ve iş yerinde istihdam odaklı olarak yetiştirildiklerini ve mezun oldukları alanlar ile ilgili nitelik kazandıklarını ifade ederek projenin Gaziantep sanayisinde kalifiye personel probleminin ortadan kaldırılması noktasında da büyük önem taşıdığını söyledi. GASİMEP Projesi ile Gaziantep’in Türkiye genelinde bu modeli ilk başlatan şehirlerden birisi olduğunu kaydeden Mengilli, “Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gaziantep Sanayi Odamız iş birliğinde şehrimize kazandırdığımız GASİMEP Projemiz, bugün gelinen noktada artık mezun veriyor ve şehrimizdeki nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya yönelik somut adımlar atıyoruz. Bu konu ülkemizde özellikle teknik personel ihtiyacının ciddi bir şekilde hissediliyor olmasından dolayı önem taşıyor. Bugün mezuniyet sertifikalarını takdim ettiğimiz tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, iş birliklerinden dolayı Gaziantep Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GASİMEP Projesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Ustalık/Kalfalık Belgesi Töreni, öğrencilere sertifikalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi.