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GAİGAD kuruldu

Merkezi Gaziantep olan Güçlü Anadolu İnternet Gazetecileri Derneği (GAİGAD) kuruldu.

GAZİANTEP 03.11.2021, 15:24
GAİGAD kuruldu

Merkezi Gaziantep olan Güçlü Anadolu İnternet Gazetecileri Derneği (GAİGAD) kuruldu.

Dijital haber site sayısının giderek arttığı Gaziantep’te bu alanda yeni bir STK daha kuruldu. Kısa adı GAİGAD olan Güçlü Anadolu İnternet Gazetecileri Derneği’nin kurucu başkanı Levent Özkurt, kurucu Başkan yardımcısı Tebessüm Dayıoğlu, kurucu Genel Sekreter ise Aydın Akyürek oldu. Kurucu üyelerde ise Turgut Bozgeyik, Mehmet Torun, Salih Kaplan ve İhsan Köklü yer aldılar.

Üye çalışmaları başladı

Kuruluşunu tamamlayan Güçlü Anadolu İnternet Gazetecileri Derneği, üye çalışmalarına başladı. Gaziantep ve çevre illerde aktif olarak dijital gazetecilik yapan kuruluşlar tüzükte belirtilen koşullar çerçevesinde üye olabilecekler. GAİGAD, üyeleri oluşturduktan sonra önümüzdeki aylarda ilk Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirecek.

“Değişime seyirci kalamayız”

Dünyada internet haberciliğinin egemen olmasıyla birlikte yazılı basında da hızlı bir geçiş yaşandığına dikkat çeken GAİGAD Kurucu Başkanı Levent Özkurt, ’’Geleneksel gazetecilik anlayışı yerini interaktif gazeteciliğe bırakıyor. Gaziantep olarak bu geçiş sürecine seyirci kalmadan ilimizdeki interaktif basın kuruluşlarını bu değişime hazırlamalıyız. GAİGAD olarak, internet gazeteciliği alanında güçlü markalar oluşturmak temel hedefimizdir’’ ifadelerini kullandı.

“Sorunları biliyoruz, çözümlerimiz hazır”

İnternet gazeteciliğinin yaygınlaşmasının ardından bazı sorunların ve sosyal hakların gündeme geldiğini belirten Özkurt, ’’Bu konuda TBMM gündeminde olan mevcut çalışma var. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnternet haber sitelerinin sarı basın kartı alabilmesinin önü açıldı. Tabi bu yeterli değil. Bu alanda çalışan meslektaşlarımızın diğer sosyal hakları ve haber sitelerinin denetimi hususunda birçok detay var. Dernek olarak yasal düzenlemeleri takip ederek, ilimizde doğru şekilde uygulanması için bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

Özkurt, derneğe üye olma koşullarını belirlediklerini ve kriterlere uyan haber sitelerinin ilgili formu doldurarak başvuru yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

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