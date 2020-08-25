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GAİB’ten İhracat Ordusuna Davet

GAİB’TEN ÜCRETSİZ SERTİFİKALI ONLİNE E-TİCARET KURSU

GAZİANTEP 25.08.2020, 12:51
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GAİB’ten İhracat Ordusuna Davet

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) online E-ticaret ve E-ihracat uzmanlığı eğitimleri eylül ayında başlayacak. Ücretsiz ve sertifikalı olan kurs 5 hafta sürecek.

Bir yılı aşkın süredir, üye firmaların e-ticaret ve e-ihracat alanında nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla sertifikalı ve ücretsiz online e-ticaret ve e-ihracat uzmanlığı eğitimlerini belirli periyotlarla düzenliyor. Bu eğitimlerinin bir yenisini daha eylül ayında gerçekleştireceklerini açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, gençlerin ihracat ailesinde aktif görev almalarını istediklerini de sözlerine ekledi. Online E-ticaret eğitimlerinin ise belli periyotlarla aralıksız olarak verileceği kaydedildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, E-Ticaret, E-İhracat ve Dijital Dönüşüm alanlarında Bölgedeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 14 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayarak 5 hafta (25 iş günü) boyunca devam edecek olan 150 saatlik online e-ticaret ve e-ihracat uzmanı yetiştirme eğitimi vereceklerini açıkladı. Pandemi sürecinde dijital dönüşümün anlamının daha iyi kavrandığını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “E-ticaretin dünya ticaretindeki payı giderek artarken, Türkiye de bu konuda dünyaya paralel bir seyir izliyor. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’nın açıkladığı güncel verilere göre Türkiye’de e-ticaret hacmi, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira oldu. Hemen hemen tüm sektörler, Covid-19’un etkisi ile çok kritik bir faaliyet alanı olduğu bir kez daha anlaşılan e-ticarete yöneldi. Artık şirketlerde e-ticaret, e-ihracat departmanlarının hızla arttığını göreceğiz. Bu birimlerde çalıştırılmak üzere istihdam edilecek e-ticaret, e-ihracat uzmanlığının ise en çok ihtiyaç duyulan meslek grubu olacağını öngörüyoruz. Bölgemiz firmalarının bu ihtiyacını karşılamak ve gençlerimize yeni nesil iş imkanlarının kapılarını açmak gibi önemli bir misyon üstlenen Birliklerimiz, bu kapsamda gerçekleştirdiği online e-ticaret & e-ihracat uzmanlığı eğitimlerine bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Bir yenisini 14 Eylül-20 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlediğimiz söz konusu eğitim, belli periyotlarla aralıksız olarak verilmeye devam edecek” diye konuştu.

GAİB tarafından gerçekleştirilecek olan ücretsiz ve sertifikalı eğitimlere katılmak isteyen adayların https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/online-e-ticaret-e-ihracat-uzmani-yetistirme-egitimi-142.html adresinde yer alan başvuru formunu 6 Eylül 2020 pazar gününe kadar doldurmaları gerekiyor.

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