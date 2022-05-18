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GAİB uygulamalı karbon ayak izi eğitimleri devam edecek

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri eğitim hizmetlerine bir yenisini ekledi. GAİB üyelerine ücretsiz olarak sunulan Uygulamalı Karbon Ayak İzi eğitimleri ile üreticinin yanında olmaya devam ediyor. AB üyesi ülkelere ticarette bulunan firmaları ilgilendiren Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitimleri ile firma üyelerinin yeni düzenlemelere uyum sağlaması amaçlanıyor.

GAZİANTEP 18.05.2022, 13:49
GAİB uygulamalı karbon ayak izi eğitimleri devam edecek

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri eğitim hizmetlerine bir yenisini ekledi. GAİB üyelerine ücretsiz olarak sunulan Uygulamalı Karbon Ayak İzi eğitimleri ile üreticinin yanında olmaya devam ediyor. AB üyesi ülkelere ticarette bulunan firmaları ilgilendiren Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitimleri ile firma üyelerinin yeni düzenlemelere uyum sağlaması amaçlanıyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. GAİB bünyesinde sunulan online eğitim ile birçok katılımcıya ulaşılan eğitimlere ek olarak yüz yüze sunulan Uygulamalı Karbon Ayak İzi eğitim hizmetiyle üyelere ulaşılıyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta 9-14 Mayıs tarihleri arasında açılan toplam 6 grupta 108 katılımcıya eğitim sunuldu. Birlik bünyesindeki tüm şehirlere ulaştırılması planlanan eğitim için 30-31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde Malatya’da ve 13-14-15 Haziran tarihlerinde Diyarbakır’da eğitimler devam edecek.

“Her zaman olduğu gibi yine ihracatçımızın yanındayız.”

Uygulamalı Karbon Ayak İzi eğitiminin önemine ilişkin konuşan Fikret Kileci, “Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklama ile 2030 yılına kadar üye ülkelerde karbon emisyonunun azaltılması gündeme gelmiştir. Ayrıca yakın bir gelecekte karbon emisyon seviyesi belirlenen sınırların üzerinde olan üreticilerden ithalat yaparken yürürlüğe ‘ek vergiler’ konulacağı da açıklanmıştır. İnsan faaliyetleri sonucu doğrudan ve dolaylı olarak ortaya çıkan sera gazı miktarının karbondioksit (CO2) eşdeğeri ile ve ton cinsinden hesaplanması ve “karbon ayak izi” belgelendirmesi, potansiyel bir ticaret engeli olarak ihracatçılarımızın önünde belirmektedir. AB Yeşil Mutabakat Uyumu çerçevesinde üretim süreci ile yeni düzenlemeler ihtiyacı doğmuş ve birçok soru işaretini beraberinde getirmiştir. Sürece ilişkin soru işaretlerini gidermek için biz de alanında uzman eğitmenlerimizin uygulamalı olarak sunduğu eğitim hizmetini üyelerimize sunduk. Uygulamalı Karbon Ayak İzi eğitimlerimiz ile üye firmalarımızın Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Ürün Karbon Ayak İzi hesaplama konusundaki standartları öğrenmesi ve bu doğrultuda işletme süreçlerinde gerçekleştirilebilecek iyileştirmeler konusunda bilgi sahibi olmalarını amaçladık. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta 3er günlük Karbon Ayak İzi Hesaplama eğitimlerimiz toplam 108 katılımcıya sunuldu. Her zaman olduğu gibi yine ihracatçımızın yanındayız. Ve önümüzdeki süreçte birliğimiz bünyesindeki tüm illere ulaşma gayesindeyiz. Her zaman olduğu gibi yine ihracatçımızın yanındayız” dedi.

“Eğitim katılımcılardan tam not aldı”

Gaziantep’te 4 grup şeklinde düzenlenen eğitimlere toplam 69, Kahramanmaraş’taki eğitimlere ise 37 kişi katıldı. A’dan Z’ye birçok sektörden katılımcının iştirak ettiği GAİB hizmet binasında sunulan eğitimden memnun kalan katılımcılardan bazıları eğitim ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Özel bir halı firmasında Çevre Sorumlusu olarak çalışan Serkan Özkalender “Geleceğe dönük çok ciddi bilgi birikimi edindik. Muhtemelen iş yerlerimizde ve ilerleyen dönemlerdeki iş hayatımızda çok faydasının olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu. Endüstri Mühendisi Mert Akbulut “Uygulamalı Karbon Ayak İzi eğitimi ile kurumumuz bünyesindeki personellerin faydalı bilgiler aldığını söyleyebilirim. Daha temiz bir üretim süreci için alınması gereken bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu hizmet için GAİB’e teşekkür ederiz.” dedi. Söz konusu eğitimin, genç Ar-Ge mühendisleri için biçilmiş kaftan olduğunu vurgulayan Ar-Ge Mühendisi Betül Yalman “Karbon ayak izi hesaplaması şu an gündemimizde çok yoğun konuşulan önemli bir konu. Önemsediğimiz, gündemimizi meşgul eden bir konunun ele alınmış olması ayrıca uygulamalı ve anında soru sorabileceğimiz bir ortamda sunulması çok iyi tasarlanmış. Bunun için yetkililere çok teşekkür ederim. Genç Ar-Ge mühendislerinin mutlaka bu eğitime katılmasını öneririm” diye konuştu.

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