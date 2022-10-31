GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde sona gelindi

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (GAİB) tarafından yaptırılan Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi binasının inşaatında sona yaklaştı.

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz ile birlikte fakülte inşaatını gezerek, son durumu yerinde inceledi. Mimar Buket Karslıgil, Kaymakam Ahmet Solmaz, Birlik Başkanı Celal Kadooğlu ve beraberindekilere, tamamlanma aşamasına gelen fakülte binasını gezdirerek, teknik bilgiler verdi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, fakülte binasındaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin Mardin’e büyük değer katacağını söyledi. Kadim bir şehir olan Midyat’ın, insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede yer aldığını belirten Başkan Kadooğlu, şunları söyledi:

"İnsanlık tarihinin en eski sanat eserleri bu bölgede çıkarıldı. Dolayısıyla Midyat bir sanat ve tasarım şehridir. Günümüzde tasarım hemen her alanda önemini artırmaktadır. Hangi alanda olursa olsun bir ürünün değeri tasarımla artırılabilir. Kısacası sanat ve tasarım, üretimin en temel noktası haline gelmiştir. Bir üründe sanat ve tasarım yoksa, orada kaliteden, rekabet gücünden bahsetmek imkansızdır. Bu nedenle Birliğimiz tarafından yaptırılan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi gerek kadim şehir Midyat’a gerekse de bölgemize büyük değer katacaktır. Bilindiği gibi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi geçtiğimiz Eylül ayında Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı bölümü ile ilk öğrencilerini kabul etti. Önümüzdeki dönemlerde de fakültemiz bünyesinde Geleneksel Türk sanatları, Moda ve Tekstil Tasarımı ile İç Mimarlık ve Peyzaj Tasarımı bölümleri hayata geçirilecektir. Eğitime, bölgemize ve Midyat’a yapılan bu yatırımı çok önemsiyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."