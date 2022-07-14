GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den 15 Temmuz mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı ve TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mesajında 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiye karşı gerçekleştirilen bu girişimi tepki göstererek, demokrasinin bir milletin iradesinin en önemli unsuru olduğunu vurguladı. Kileci, ’’15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üzerinden 6 sene geçti. Demokrasimizi ve istikbalimizi hedef alan bu alçakça saldırı tarihimize unutulmaz bir gün olarak yazıldı. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ’ye verebileceği en güzel dersi ve cevabı vermiştir. Milletimizin canını siper ederek demokrasimiz ve geleceğimiz için göstermiş olduğu kahramanlık, dünyada eşi benzeri bulunmayacak bir vatan sevgisinin en somut örneklerindendir. Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı bu kutsal topraklarda, 15 Temmuz 2016 gecesinde 21.YY’a ait bir kahramanlık destanı yaşanmış ve yazılmıştır. Milletimiz, gücünü sandıktan ve yetkisini milletten almayan bir gücü asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini ve onurlu duruşunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletin dirayetiyle bu zorlu sınav başarıyla geçilmiştir” ifadelerini kullandı.

Başkan Kileci, mesajının devamında ise, 2’Hain darbe girişiminin yıldönümünde milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü coşku ile kutlarken, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün güzel ülkemizde huzur ve güven içerisindeysek bunu vatan için canlarını feda eden öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimize borçluyuz. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız” ifadelerine yer verdi.