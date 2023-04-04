GAİB Koordinatör Başkanı Kileci: “İhracatta toparlanma başladı”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Mart ayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracat rakamlarını açıkladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Mart ayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracat rakamlarını açıkladı. Bölgenin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında azalarak 1 milyar 36 milyon 786 bin dolar olarak gerçekleşti. Bölgenin ihracat üssü Gaziantep’in ihracatı ise Mart ayında yüzde 5,7’lik azalış ile 913 milyon 665 bin dolar oldu.

Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Her zaman belirttiğimiz gibi ihracatçılar olarak 2023 yılı için beklentimiz çok büyüktü. Ama ne yazık ki yaşanan depremler neticesinde bölgemiz büyük bir felaket yaşadı. Devletimizle birlikte biz de sahaya inerek öncelikle insani ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Depremin üzerinden 50 günden fazla bir zaman geçti. Geldiğimiz bu noktada sanayimizin çarklarının yavaş yavaş döndüğünü görüyoruz. İhracatta toparlanma başladı. Üretimin ayağa kalkmasıyla birlikte bölgenin kalkınması da tekrar başlayacaktır. Çevre illerde özellikle hasar gören sanayi üretim tesislerini eski üretim kapasitelerine ulaştırmak ve bölgemizin depremden aldığı hasarları silmek bu dönem için en büyük hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Çünkü biz sanayiciler ancak üreterek ve çalışarak iyileşebiliriz. Başta Gaziantep olmak üzere deprem bölgemizdeki birçok şehrimizde ihracattaki azalış bu ay biraz geriledi. Yakın bir zamanda eski dönemlerimizin ihracat başarılarını yeniden kamuoyuyla paylaşacağımıza inancım tam” dedi.

Irak, ABD ve Suriye ilk üçte yer almaya devam ediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 41,1 payla ilk sıradaki yerini korurken, AB ülkeleri yüzde 15,2 payla ikinci ve Afrika ülkeleri ise yüzde 14,9 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2023 yılının Ocak-Mart döneminde 185 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, Libya, İsrail ve Rusya Federasyonu bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Önümüzdeki dönemde ihracat pazarlarımızı önce muhafaza etmeye sonrasında da büyütmeye çalışacağız. Bu doğrultuda katıldığımız fuarlar ve düzenlediğimiz heyetler olacak. Mart ayı içerisinde Suudi Arabistan’da düzenlenen Türk İhraç Ürünleri fuarına stantlı katılım sağlayarak ithalatçılara ürünlerimizi sergileme imkânı bulduk. Yurt dışı faaliyetlerimizi sürdürürken özellikle bölgemizde faaliyet göstermeye çalışan ve depremden etkilenen sanayicilerimize destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönem dönem deprem bölgesinde bulunan sanayicilerimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerde edindiğimiz en önemli izlenim bölgemizdeki nitelikli istihdamın başka şehirlere kayması. Güvenli barınma alanlarının bir an önce oluşturulmasına binaen şehir dışına giden işçilerimizin yeniden tesislerimize döneceğini umuyoruz. Diğer bir husus ise üretim tesislerimizin aldığı zarar. Bu çerçevede tesislerin yeniden ayağa kaldırılması ve üretimin yeniden başlaması için verilecek ucuz kredi olanakları noktasında ciddi ihtiyaçlar söz konusu. Bu anlamda KOSGEB’in deprem bölgesindeki KOBİ’lere sağladığı kredi imkanları çok önemli bir destek kaynağı olmuştur. Bu bölgenin yeniden önceki üretim kapasitesine ulaşması için ivedilikle mevcut sorunların çözülmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Kileci, depremin oluşturduğu olumsuz etkilere rağmen sanayicilerin çabalarıyla bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, kumaşlar, iplikler, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, diğer gıda müstahzarları ile demir-çelik mamullerinin yer aldığını sözlerine ekledi.

Gaziantep 6. sırada

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in Mart 2023’te kaydettiği 913 milyon 665 bin dolarlık ihracatla tüm iller arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. il olduğunu ifade etti. Kileci, bölgeyi sarsan ve sanayiye ciddi zararlar veren deprem felaketine rağmen Gaziantep’te faaliyet gösteren sanayicilerin kayda değer bir başarı yakaladığını vurguladı. Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan sektörlerin tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu açıkladı.

Kileci, “Bazı bölgelerde üretim ve ihracat henüz toparlanma gösteremiyor. Örneğin Kahramanmaraş’ta Şubat ayında yüzde 60 gerileyen ihracat, Mart’ta yüzde 51 düştü. Bölgemizdeki üreticilerimizin ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması için var gücümüzle çalışmalıyız.” dedi.

Mart ayında GAİB’e bağlı diğer illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Mardin’den 95 milyon dolar, Kahramanmaraş’tan 73 milyon dolar, Malatya’dan 35 milyon dolar, Şanlıurfa’dan 20 milyon dolar, Diyarbakır’dan 19 milyon dolar, Kilis’ten 8 milyon dolar, Adıyaman’dan 8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.