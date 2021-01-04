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GAİB ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi

2019 yılı verilerine göre Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine kayıtlı firmalardan en çok ihracat gerçekleştiren ilk 100 üyeye teşekkür plaketi veren GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “Birkaç gün içerisinde açıklanacak ihracat rakamları ile Gaziantep’in yıllık bazda tarihi bir ihracat rekoru kırmasını bekliyoruz" dedi.

GAZİANTEP 04.01.2021, 16:49
GAİB ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi

2019 yılı verilerine göre Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine kayıtlı firmalardan en çok ihracat gerçekleştiren ilk 100 üyeye teşekkür plaketi veren GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “Birkaç gün içerisinde açıklanacak ihracat rakamları ile Gaziantep’in yıllık bazda tarihi bir ihracat rekoru kırmasını bekliyoruz" dedi.

GAİB İhracatın Yıldızları Ödülü bu yıl ikinci kez sahiplerini buldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden en fazla ihracat gerçekleştiren 100 firma ödüllendirilirken pandemi nedeniyle ödül töreni düzenlenemedi. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ödül takdim etmek üzere 100 firmayı da ziyaret ederken, bazı firmaları ziyareti sırasında kendisine; Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Çolak ile Hüseyin Ulutaş ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan eşlik etti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kileci, “Aslında daha önce düzenliğimiz GAİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nin bir ikincisini tertip etmek istiyorduk fakat pandemi dolayısıyla organizasyonu bu senelik “firma ziyaretleri” olarak hayata geçirdik. İlk 100 listemizde yer alan tüm firmalarımıza gittik, her biriyle sohbet ettik, sorunlarını dinledik. İhracatta yaşanan sorunların takipçisi olacağımızı ileterek, 2019 ihracat performanslarından dolayı bir teşekkür ifadesi olarak plaketlerini sunduk” ifadelerini kullandı.

Güneydoğulu İhracatçıların 2019 yılını rekorlarla kapattığını hatırlatan Kileci, “2019 yılı da 2020 yılına benzer, zor bir yıldı. Fakat Bölge ihracatçılarımız 192 ülkeye yaklaşık 9 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirerek hepimizi gururlandırmıştı. Yine Gaziantep 7 milyar 471 milyon 526 bin dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını yapmıştı. Bu başarıların takdir ve taltifleri için bu yıl bir ödül töreni düzenleyemedik fakat 100 firmamızı da ziyaret ederek duyduğumuz gururu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2020 yılı ise daha da zorlu bir yıl olmasına rağmen yine tarihi rekorlarla geçirdiğimiz bir yıl oldu. Birkaç gün içerisinde açıklanacak ihracat rakamları ile Gaziantep’in yıllık bazda tarihi bir ihracat rekoru kırmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İhracatçıların yeni yılını kutlayan Koordinatör Başkan, “Bu vesileyle, gerçekleştirdikleri yüksek ihracat rakamları ile her platformda övündüğümüz, Bölgemizin gelişimi ve refahının teminatı olan Güneydoğulu İhracatçılarımızı tekrar yürekten tebrik ediyor; hepsine sağlık, bolluk ve bereket içinde geçecek bir yıl diliyorum” diye konuştu.
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